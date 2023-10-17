У Украинских защитников есть успех в районе Вербового на Запорожье, – Генштаб

Вооруженные Силы Украины мощно ведут контрнаступление. Они уже имеют частичный успех в районе западнее Вербового на Запорожье.

В то же время наши защитники продолжают вести оборону на Востоке и Юге Украины. Наступательные операции продолжаются на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

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Успех ВСУ в районе Вербового

Так, на Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Работино и западнее Вербового Запорожской области.

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Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех в районе западнее Вербового Запорожской области,

– отметили в Генштабе.

Таким образом, наши военные наносят захватчикам колоссальные потери в живой силе и технике, а также истощают врага вдоль всей линии фронта.

Украинские воины уничтожают врага на фронте