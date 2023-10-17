У Украинских защитников есть успех в районе Вербового на Запорожье, – Генштаб

17 октября 2023, 08:57
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины мощно ведут контрнаступление. Они уже имеют частичный успех в районе западнее Вербового на Запорожье.

В то же время наши защитники продолжают вести оборону на Востоке и Юге Украины. Наступательные операции продолжаются на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

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Успех ВСУ в районе Вербового

Так, на Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Работино и западнее Вербового Запорожской области.

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Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех в районе западнее Вербового Запорожской области,
– отметили в Генштабе.

Таким образом, наши военные наносят захватчикам колоссальные потери в живой силе и технике, а также истощают врага вдоль всей линии фронта.

Украинские воины уничтожают врага на фронте

  • 17 октября в Генштабе сообщили, что украинские воины продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Так, подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.
  • Также авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
  • Кстати, ночью 17 октября наши защитники нанесли удар по вертолетам оккупантов и оборудованию аэродромов на территории оккупированных Луганска и Бердянска. Местные жители ночью слышали детонации боеприпасов.

Автор: Софія Ропан