Водночас наші захисники продовжують вести оборону на Сході та Півдні України. Наступальні операції тривають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

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Успіх ЗСУ у районі Вербового

Так, на Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх у районі західніше Вербового Запорізької області,

– зазначили у Генштабі.

Таким чином, наші військові завдають загарбникам колосальних втрат у живій силі та техніці, а також виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Українські воїни нищать ворога на фронті