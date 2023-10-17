Водночас наші захисники продовжують вести оборону на Сході та Півдні України. Наступальні операції тривають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.
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Успіх ЗСУ у районі Вербового
Так, на Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх у районі західніше Вербового Запорізької області,
– зазначили у Генштабі.
Таким чином, наші військові завдають загарбникам колосальних втрат у живій силі та техніці, а також виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Українські воїни нищать ворога на фронті
- 17 жовтня у Генштабі повідомили, що українські воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Так, підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.
- Також авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
- До речі, вночі 17 жовтня наші захисники завдали удару по гелікоптерах окупантів і обладнанню аеродромів біля окупованих Луганська і Бердянська. Місцеві мешканці чули вночі детонації боєприпасів.