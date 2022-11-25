Надо помолчать, – Гайдай намекнул на успехи ВСУ по направлению Сватово – Кременная
В Луганской области сейчас две разные ситуации. Основные события в регионе сосредоточены вокруг Белогоровки, а также на направлении Сватово – Кременная.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Отвечая на вопрос, есть ли положительные новости из Луганщины, он с улыбкой сказал, что на Сватовско-Кременном направлении "надо помолчать".
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Оккупанты мощно готовятся на направлении Сватово – Кременная
В то же время Гайдай сообщил, что в Луганской области сейчас две разные ситуации. В частности, у Белогоровки украинские воины держат оборону и постоянно отбивают атаки оккупантов.
Что касается направления Сватово – Кременная, то там более положительные новости от ВСУ. В то же время, Гайдай рассказал, что на этом направлении россияне очень мощно готовятся.
Сообщается, что в направлении Сватового едут под две сотни грузовиков, которые везут строительные материалы и так называемые "зубы дракона" для строительства "линии Вагнера".
Кроме того, Россия свозит резервы: в Луганскую область частично перебрасывают военных из Херсона, а также мобилизованных.
Какая ситуация в Луганской области
- На Луганщине продолжаются тяжелые бои, однако украинские военные медленно приближаются к Кременной и Рубежному. ВСУ недавно освободили село Макеевка.
- В ВСУ заявили, что не стоит ожидать стремительного продвижения в Луганской области, как это было в Харьковской области. Известно, что оккупанты успели занять оборону.
- Наши воины постепенно, но уверенно двигаются на направлении Сватово – Кременная. Украинские военные 21 ноября отразили очередные атаки оккупантов вблизи Стельмаховки.
- Сергей Гайдай информировал, что уже зимой в Луганской области ВСУ могут подарить позитивные новости украинцам.
Сергей Гайдай рассказал о ситуации на Луганщине: смотрите видео