ВСУ имели успех у Работино и Малой Токмачки на Запорожье: показываем на карте

На Бердянском и Мелитопольском направлениях продолжаются наступательные действия Сил обороны Украины. Наши военные имели успех в Запорожской области.

Украинские подразделения имели успех в направлении юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки Запорожской области. Враг пытался вернуть утраченные положения восточнее Работино Запорожской области, но безуспешно.

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В Работино продолжается плановая боевая работа

Как рассказала Анна Маляр, в Работино сейчас идет плановая боевая работа.

Показываем Работино на карте боевых действий

Показываем Малую Токмачку на карте боевых действий

Замминистра обороны добавила, что на Запорожском и Херсонском направлениях российская армия в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать наши позиции и гражданские объекты в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях.

Россияне активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет".

Какие возможности открывают успехи ВСУ на Запорожье