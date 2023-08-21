ВСУ имели успех у Работино и Малой Токмачки на Запорожье: показываем на карте
Источник:Анна Маляр
На Бердянском и Мелитопольском направлениях продолжаются наступательные действия Сил обороны Украины. Наши военные имели успех в Запорожской области.
Украинские подразделения имели успех в направлении юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки Запорожской области. Враг пытался вернуть утраченные положения восточнее Работино Запорожской области, но безуспешно.
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В Работино продолжается плановая боевая работа
Как рассказала Анна Маляр, в Работино сейчас идет плановая боевая работа.
Показываем Работино на карте боевых действий
Показываем Малую Токмачку на карте боевых действий
Замминистра обороны добавила, что на Запорожском и Херсонском направлениях российская армия в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать наши позиции и гражданские объекты в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях.
Россияне активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет".
Какие возможности открывают успехи ВСУ на Запорожье
- В Институте изучения войны (ISW) проанализировали, какие возможности дает продвижение украинских войск на Юге.
- Сообщается, что успехи украинских защитников на фронте могут позволить им начать действовать в менее заминированных районах, где обосновались оккупанты, и скорее достичь целей контрнаступления.
- Также в ISW недавно отмечалось, что продвижение ВСУ вблизи населенных пунктов на границе Донецкой и Запорожской областей и на западе Запорожской области, вероятно, имеет тактическое значение из-за особенностей структуры российских оборонных линий.
- Эти достижения могут позволить украинским силам начать действовать на менее заминированных участках российской линии обороны, которые, вероятно, будут способствовать более быстрому продвижению сил Украины, предполагают аналитики.
- Военный эксперт Петр Черник рассказал, что сейчас есть предпосылка для обрушения южного плацдарма российских оккупантов.
- Отметим, что 16 августа в Минобороны официально подтвердили, что украинские военные освободили поселок Урожайное в Донецкой области. Освобождение Урожайного позволит Силам обороны контролировать сразу две дороги: Завитне Бажання и Старомлиновку.
- По словам депутата Запорожского областного совета Аскада Ашурбекова, если ВСУ пройдут плотную линию обороны захватчиков, следующим важным пунктом, вокруг которого будет происходить противостояние, может стать Токмак. Он отметил, что Токмак – это ключ к освобождению не только Мелитополя, но и всей Запорожской области.