Очень точное и дешевое оружие – военный эксперт о гоночных дронах, которые используют ВСУ
The Economist сообщает, что украинские военные успешно используют гоночные дроны в виде ракет. Преимущество этого вида вооружения в том, что они могут атаковать цели, защищенные от вертикальной бомбардировки.
Военный эксперт Павел Нарожный объяснил 24 Каналу, что это маленькие легкие FPV дроны, которые летают с высокой скоростью – до 150 километров в час, а также они очень маневровые: могут залететь в открытое окно и двери – куда угодно.
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Может залететь в окно
По его словам, такой дрон может принести небольшой заряд – 100 – 200 грамм. Но в ручной гранате 50 граммов взрывчатки.
Если сравнить его с артиллерийским снарядом, то он падает сверху на, допустим, крышу. Если у нее бетонные перекрытия, то ее будет очень трудно пробить. А дрон залетит в здание и взорвется,
– объяснил эксперт.
Нарожный также подчеркнул минусы дронов, отметив, если они попадут в зону действия "глушилки" радиоэлектронной борьбы, которая заглушит сигнал управления и обратный сигнал, они уже не будут работать.
"В работе дрона могут возникнуть проблемы в холодную погоду. Но в целом это очень хорошее и дешевое оружие", – подчеркнул он.
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Очень маневренный
Военный эксперт заметил, что не стоит путать FPV дроны и дроны-бомбардировщики, сбрасывающие вниз гранату. А FPV – это дрон-камикадзе – прилетает и взрывается вместе с несущим на себе боекомплектом.
"Стоимость такого дрона невелика – 200 – 300 долларов. И со всех точек зрения это очень дешевое оружие. Пилот ими управляет в специальных очках, что выглядит так, будто он сидит за "рулем" этого дрона. Он очень маневренный и очень точный – это также его важные преимущества", – отметил Павел Нарожный.
Как действовать, если вы заметили дрон-камикадзе / Инфографика 24 канала
Украинское Правительство дало старт массовому производству дронов
- 24 марта в Украине приняли историческое постановление: массовое производство дронов. Это важный шаг на пути к победе.
- Михаил Федоров приветствовал это решение. Он подчеркнул, что смелые экономические и политические решения всегда были непременной составляющей победы.
- Министр отметил, что, кроме событий на поле боя, решающими были действия правительств. Они создавали преференции и условия для развития оборонной отрасли, а также переводили экономику на "военные рельсы".
- Он добавил, что прошла комплексная работа с украинскими производителями БПЛА. Их боли и блокеры собрали. Сейчас системно двигаются к решению вопросов.
- Теперь украинские производители БПЛА смогут более активно развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с иностранными компаниями.