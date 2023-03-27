Очень точное и дешевое оружие – военный эксперт о гоночных дронах, которые используют ВСУ

The Economist сообщает, что украинские военные успешно используют гоночные дроны в виде ракет. Преимущество этого вида вооружения в том, что они могут атаковать цели, защищенные от вертикальной бомбардировки.

Военный эксперт Павел Нарожный объяснил 24 Каналу, что это маленькие легкие FPV дроны, которые летают с высокой скоростью – до 150 километров в час, а также они очень маневровые: могут залететь в открытое окно и двери – куда угодно.

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Может залететь в окно

По его словам, такой дрон может принести небольшой заряд – 100 – 200 грамм. Но в ручной гранате 50 граммов взрывчатки.

Если сравнить его с артиллерийским снарядом, то он падает сверху на, допустим, крышу. Если у нее бетонные перекрытия, то ее будет очень трудно пробить. А дрон залетит в здание и взорвется,

– объяснил эксперт.

Нарожный также подчеркнул минусы дронов, отметив, если они попадут в зону действия "глушилки" радиоэлектронной борьбы, которая заглушит сигнал управления и обратный сигнал, они уже не будут работать.

"В работе дрона могут возникнуть проблемы в холодную погоду. Но в целом это очень хорошее и дешевое оружие", – подчеркнул он.

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Очень маневренный

Военный эксперт заметил, что не стоит путать FPV дроны и дроны-бомбардировщики, сбрасывающие вниз гранату. А FPV – это дрон-камикадзе – прилетает и взрывается вместе с несущим на себе боекомплектом.

"Стоимость такого дрона невелика – 200 – 300 долларов. И со всех точек зрения это очень дешевое оружие. Пилот ими управляет в специальных очках, что выглядит так, будто он сидит за "рулем" этого дрона. Он очень маневренный и очень точный – это также его важные преимущества", – отметил Павел Нарожный.

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