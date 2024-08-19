ВСУ контролируют на Курщине более 1250 квадратных километров и 92 населенных пункта, –Зеленский
Источник:Владимир Зеленский
Вооруженные Силы Украины продолжают защитную операцию в определенных районах на Курщине. На сегодня наши воины контролируют более 1250 квадратных километров территории противника, а также 92 населенных пункта.
Об этом он заявил на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.
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Зеленский рассказал, сколько квадратных километров в Курской области под контролем ВСУ
По словам президента, украинские воины продолжают защитную операцию в определенных районах Курской области.
На сегодня наши силы контролируют более чем 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта,
– рассказал Зеленский.
Он отметил, что продолжается укрепление наших позиций, стабилизация определенных районов и пополнение обменного фонда для Украины.
Также гарант добавил, что в целом эта операция стала "крупнейшей нашей инвестицией в процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена – мы уже получили наибольшее количество российских пленных за одну операцию, и это весомый результат, и это одна из наших целей, и наши действия продолжаются".