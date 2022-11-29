ВСУ сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24 и нанесли оккупантам потери в Луганской области, – Генштаб

29 ноября 2022 , 08:12
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Источник:

Генштаб ВСУ

Российские оккупанты потеряли несколько десятков единиц личного состава в Луганской области. Также враги пытаются усилить "административно-полицейский режим" на левом берегу Херсона.

Соответствующую информацию сообщили в Генштабе ВСУ по состоянию на утро 29 ноября. Там также рассказали, что есть угроза ракетных ударов оккупантов по объектам критической инфраструктуры в Украине.

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Какая ситуация на разных направлениях

По данным Генштаба:

  • ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменское, Белогоровка, Яковлевка, Первомайское, Опросное, Невельское, Красногоровка Донецкой области;
  • оккупанты 9 раз ударили ракетами и 13 – из авиации, а более 50 раз обстреляли ВСУ и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Враги также пытаются сдерживать подразделения ВСУ и перемещают личный состав и технику, чтобы доукомплектовать подразделения, понесшие потери.

Более того, россияне хотят перебросить подразделения из Беларуси, чтобы те приобрели боевые способности.

Ситуация на разных направлениях:

  • на Волынском и Полесском – без существенных изменений, нет признаков, что враг формирует наступательные группировки;
  • на Северском – минометные и артиллерийские обстрелы были в районах Сеньковки Черниговской области, а также Середина-Буды, Нововолодимировки, Рожковичей Сумской области;
  • на Слобожанском – были атаки из минометов и реактивной артиллерии в районах Стрелечьей, Старицы, Огурцового, Бударки, Чугуновки и Амбарного в Харьковской области;
  • на Купянском – россияне обороняют ранее взятые рубежи и атаковали из артиллерии разных типов Бологовку, Каменку, Купянск, Табаевку, Крахмальное и Берестовое, что на Харьковщине;
  • на Лиманском – враг сосредотачивает силы на наступлении и атаковал артиллерией Макеевку, Невское, Белогоровку на Луганщине, а также Ямполевку, Торское в Донецкой области;
  • на Бахмутском и Авдеевском – враги основные силы сосредоточиваются на наступлении. Также они ударили из танков и артиллерии по объектам в районах Серебрянки, Спорного, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Опросного, Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки, Веселого, Авдеевки, Водяного, Первомайска, Красногоровки, Курахово, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
  • на Новопавловском – атаковали из артиллерии Угледар, Новоукраинку, Пречистовку, Золотую Ниву и Нескучное Донецкой области;
  • на Запорожском – россияне обороняются и обстреливают из минометов, ствольной и реактивной артиллерии ВСУ и районы населенных пунктов Запорожской области, недалеко от линии столкновения. Оккупанты ударили ракетами по гражданской инфраструктуре Днепра;
  • на Криворожском и Херсонском – враги ведут позиционную оборону. А из артиллерии атакуют ВСУ и населенные пункты на правом берегу реки Днепр, в том числе и Херсон.

На временно занятой территории Луганской области оккупанты осуществляют так называемую национализацию имущества агропромышленных предприятий. В частности, в населенном пункте Белокуракино вывозят урожай и технику из местных агрофирм,
– сообщили в Генштабе ВСУ.

Потери россиян огромные

Генеральный штаб сообщил, что ВСУ ударили по одному из подразделений оккупантов в Сватово Луганской области.

По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными,
– сообщили наши военные.

Более того, на временно оккупированной территории Херсонщины враг усилил так называемый "административно-полицейский режим". Поэтому планирует заменить отдельные подразделения вооруженных сил России на росгвардию.

Кроме того, наша авиация трижды ударила по личному составу, вооружению и технике россиян. Так, ВСУ сбили вражеские самолеты:

  • Су-25;
  • а также Су-24.

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Автор: Діана Квасневська