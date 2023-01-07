ТикТок-войска сокращаются: на Запорожье ликвидировали сына представителя Кадырова

Российское войско ежедневно несет бешеные потери. И если большинство ликвидированных врагов просто пополняют статистику, то есть те, на которых следует заострить внимание.

Так, на Запорожье удалось отправить на тот свет Джамбулата Заураева. Это не только пополнило статистику потерь врага еще одним оккупантом. Это еще и сократило численность бойцов в ТикТок-войске, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Сам вызвался убивать украинцев

Следует понимать, что Заураев – доброволец. А еще он сын представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Ханты-Мансийском автономном округе. Боевик присоединился к ТикТок-войскам и отправился на фронт по собственному желанию. Как видите, довоевался.



Зураев добровольно отправился на войну против Украины / Фото из соцсетей

Ликвидировать его удалось на Запорожье. Доподлинно неизвестно, когда именно. Мы только знаем, что последний гвоздь забили 3 января в Чечне.

Абубакар Заураев, отец бойца, дал журналистам подтверждение гибели его сына. Он заметил, что произошло это во время так называемой "спецоперации".

Если верить информации, опубликованной на его страницах в сети, то родился Джамбулат Заураев 9 июля 1988 года. Произошло это в Надтеречном районе Чечни. Что касается образования, то он окончил Грозненский государственный нефтяной институт.



Его ликвидировали в возрасте 34 лет / Фото из соцсетей

Интересная у него была профессия, если верить российскому реестру индивидуальных предпринимателей. В нем указано, что Заураев – руководитель "ООО "Первая антиколлекторская компания".

Потери врага только растут