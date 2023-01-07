ТикТок-войска сокращаются: на Запорожье ликвидировали сына представителя Кадырова
Российское войско ежедневно несет бешеные потери. И если большинство ликвидированных врагов просто пополняют статистику, то есть те, на которых следует заострить внимание.
Так, на Запорожье удалось отправить на тот свет Джамбулата Заураева. Это не только пополнило статистику потерь врага еще одним оккупантом. Это еще и сократило численность бойцов в ТикТок-войске, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Сам вызвался убивать украинцев
Следует понимать, что Заураев – доброволец. А еще он сын представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Ханты-Мансийском автономном округе. Боевик присоединился к ТикТок-войскам и отправился на фронт по собственному желанию. Как видите, довоевался.
Зураев добровольно отправился на войну против Украины / Фото из соцсетей
Ликвидировать его удалось на Запорожье. Доподлинно неизвестно, когда именно. Мы только знаем, что последний гвоздь забили 3 января в Чечне.
Абубакар Заураев, отец бойца, дал журналистам подтверждение гибели его сына. Он заметил, что произошло это во время так называемой "спецоперации".
Если верить информации, опубликованной на его страницах в сети, то родился Джамбулат Заураев 9 июля 1988 года. Произошло это в Надтеречном районе Чечни. Что касается образования, то он окончил Грозненский государственный нефтяной институт.
Его ликвидировали в возрасте 34 лет / Фото из соцсетей
Интересная у него была профессия, если верить российскому реестру индивидуальных предпринимателей. В нем указано, что Заураев – руководитель "ООО "Первая антиколлекторская компания".
Потери врага только растут
- Заметим, что только за минувшие сутки удалось ликвидировать 490 бойцов "второй армии мира". Общая же статистика потерь вообще ошеломляет. Речь идет о 110 740 уничтоженных оккупантах. Эти цифры могут отличаться от реальных. И все потому, что в зонах ведения активных боевых действий вести четкий подсчет сложно.
- Но это еще не все. Существенно сокращается у врага и техника. В металлолом уже превратили 3066 танков, 6125 боевых бронированных машин, 2062 артиллерийские системы, 431 РСЗО, 217 средств ПВО.
- Кроме того, в оккупантов стало на 285 самолетов, 272 вертолета, 723 крылатые ракеты, 1 844 БпЛА, 4 798 автомобилей и автоцистерн, а также 182 единицы спецтехники меньше.