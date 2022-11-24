ВСУ ликвидировали иранских военных в Крыму, другие иранцы также станут целью, – Данилов

Данилов подтвердил, что украинские военные уничтожили иранских военных советников в Крыму. Он добавил, что другие иранцы на оккупированной украинской территории, поддерживающие вторжение Москвы, также будут мишенью.

Секретарь СНБО Украины заявил, что ВСУ уничтожили иранцев, которые помогали россиянам управлять беспилотниками Shahed-136 из Крыма. При этом Данилов не отметил, какое количество иранцев было обезврежено.

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Иранцы, помогающие России, будут под прицелом

Израильская пресса сообщала о 10 убитых из-за ударов украинских военных в Крыму. Данилов дал понять, что любое дальнейшее иранское военное присутствие будет мишенью.

Они были на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашей нации, мы должны их убить,

– сказал Данилов.

Правительство Тегерана сначала отрицало присутствие иранских беспилотников в Украине. Уже впоследствии в Иране подтвердили поставку "небольшого количества" беспилотников в Россию.

Данилов сказал, что иранцы продолжают настаивать на том, что они не являются поставщиками оружия для России, но Украине нужны подтверждения. По словам секретаря СНБО, этих подтверждений нет.

Поставлял ли Иран баллистические ракеты России

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что если эти догадки подтвердятся, то из этого можно сделать некоторые выводы.

Во-первых, у России нет возможности производить собственные ракеты в таком количестве, которое позволило бы ей продолжать широкомасштабную войну. Во-вторых, если страна, находящаяся под санкциями с 1979 года, имеет возможность производить такое оружие, о каких санкциях вообще идет речь.

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Россия уже массово не бьет по Украине иранскими дронами. В Воздушных силах ВСУ предположили, что у россиян иссякла первая партия, и сейчас они ожидают второй.

Москва заключила с Ираном соглашение. Документ предусматривает производство иранских дронов для войны в Украине.

Иран уже не скрывает своего сотрудничества с Россией в войне против Украины. Да, страна-агрессора начала получать чертежи и компоненты для ударных беспилотников.

Военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков отметил, что у страны-агрессора есть ресурсы и площадки для быстрого изготовления дронов. Он предположил, что их тоже могут собирать на территории Беларуси.

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