ВСУ ликвидировали капитана Космацкого: он руководил ротой специального назначения

12 марта командир роты оперативного назначения капитан Антон Космацкий завел свое подразделение под артиллерийский огонь Вооруженных Сил Украины. Как следствие, российского оккупанта быстро ликвидировали.

Соответствующая новость появилась в твиттер-аккаунте Necro Mancer, где собрана актуальная информация о передвижениях, базах и 200-х членах российских оккупационных войск.

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Что известно о ликвидированном капитане

Сообщается, что 12 марта около 19 часов вечера капитан Космацкий в составе батальонной тактической группы 69 полка оперативного назначения переходил к наступлению в районе Васильевки (Запорожская область). Там группу оккупантов перехватили Вооруженные Силы Украины.

В некрологе сказано, что Космацкого ликвидировали украинские артиллеристы. Снаряд взорвался вблизи рашиста, нанеся травмы, несовместимые с жизнью.

Кого ликвидировали ВСУ за месяц полномасштабной войны:

19 марта украинским ВооруженнымСилам удалось ликвидировать двух командиров военных подразделений российских войск. Среди них – внесенный в базу "Миротворец" заместитель руководителя Черноморского флота Андрей Палий.

17 марта украинцы ликвидировали полковника Сухарева, который в 2014 году руководил тактической группой, убивавшей украинских военных в Иловайском котле, а также командира 3-й мотострелковой дивизии полковника Игоря Николаева.

3 марта в Украине ликвидировали майора спецназа российских оккупантов Азамата Алинова из Омска.

К слову – ВСУ ликвидировали российского летчика, заместителя командира авиаполка подполковника Червова.