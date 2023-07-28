Третий уничтоженный главарь "Призрака": ВСУ ликвидировали Артура Богаченко
Источник:Анатолий Штефан "Штирлиц"
Украинские защитники отправили на "концерт в Кобзон" еще одного почтенного оккупанта. В частности, ликвидировали командира боевиков бригады "Призрак" Артура Богаченко.
О смерти Богаченко сообщили российские пропагандистские и украинские ресурсы. Также эту информацию подтвердил полковник ВСУ Анатолий Штефан.
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Что известно о ликвидации Богаченко
К сожалению, информации маловато. По словам Сергея Стерненко, отправился оккупант в вечность на Востоке. А именно возле Клещиевки в районе Бахмута.
Погиб он 25 июля. А похоронить его должны 28 числа в Алчевске.
Добавим, что Богаченко – не первый представитель "Призрака", который отправился в ад. В частности, еще в начале войны на Донбассе, в 2015 году, боевики расстреляли из пулеметов Алексея Мозгового. А его приспешника Павла Дремова чуть позже взорвали в машине: произошло это перед свадьбой уже покойного.Заметим! Батальон "Призрак" - незаконное вооруженное формирование, входящее во второй армейский корпус России. Его боевики создали в 2014 году на оккупированной части Луганской области.
Кого еще в последнее время ликвидировали ВСУ
- Накануне ВСУ прошли полковника авиации Табачникова. Он командовал 112 вертолетным полком.
- Также известно, что на фронте погиб один из командиров подразделения Кадырова "Ахмат" - "Карлссон". Кроме того, он занимался и активной пропагандистской деятельностью.
- Чуть раньше ушел за кораблем пропагандист Михаил Лучин. Он был российским "военкором" и вел пропагандистский телеграмм-канал "Миша на Донбассе".
- И еще не все: вишенка на торте – Силы обороны уничтожили командира 123 мотострелковой бригады России Дениса Иванова с позывным "Ташкентом".