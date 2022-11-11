Провел 35 часов в пути, чтобы умереть в Украине: ВСУ ликвидировали вражеского командира десантников

Воины ВСУ ликвидировали на фронте 34-летнего командира парашютно-десантного взвода российских войск Михаила Кутявина. Он преодолел не менее 35 часов и 2,6 тысячи километров в пути из Лисвы Пермского края, чтобы умереть на украинской земле.

Как сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, Иракли Комахидзе, смерть оккупанта подтвердили и на его родине. Примечательно, что в некрологе нет информации о месте службы и дате, месте, обстоятельствах ликвидации российского военного.

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Оккупанта наградили "орденом мужества"

Пропагандисты оставили пафосные фразы по поводу "геройства" российского военного преступника Кутявина. Мол, тот "до конца оставался верен военной присяге", так что за проявленную "отвагу" его посмертно наградили "орденом мужества".

Оккупанту было 34 года / Фото фейсбук Иракли Комахидзе

В соцсети "ВК" Кутявин был зарегистрирован под псевдонимом "Михаил Петров". Там он постился в V-символику.

ВСУ ликвидировали командира десантно-парашютного взвода оккупантов / Фото фейсбук Иракли Комахидзе

Россияне массово погибают на украинской земле