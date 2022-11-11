Провел 35 часов в пути, чтобы умереть в Украине: ВСУ ликвидировали вражеского командира десантников
Источник:Иракли Комахидзе
Воины ВСУ ликвидировали на фронте 34-летнего командира парашютно-десантного взвода российских войск Михаила Кутявина. Он преодолел не менее 35 часов и 2,6 тысячи километров в пути из Лисвы Пермского края, чтобы умереть на украинской земле.
Как сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, Иракли Комахидзе, смерть оккупанта подтвердили и на его родине. Примечательно, что в некрологе нет информации о месте службы и дате, месте, обстоятельствах ликвидации российского военного.
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Оккупанта наградили "орденом мужества"
Пропагандисты оставили пафосные фразы по поводу "геройства" российского военного преступника Кутявина. Мол, тот "до конца оставался верен военной присяге", так что за проявленную "отвагу" его посмертно наградили "орденом мужества".
В соцсети "ВК" Кутявин был зарегистрирован под псевдонимом "Михаил Петров". Там он постился в V-символику.
ВСУ ликвидировали командира десантно-парашютного взвода оккупантов / Фото фейсбук Иракли Комахидзе
Россияне массово погибают на украинской земле
- На то, что ВСУ значительно лучше укомплектованы, жаловался не только этот россиянин. Также оккупанты жалуются, что армия Украины преобладает и по качеству артиллерии. После очередного огня защитников Украины выживает 1 захватчик из 20.
- Оккупант рассказал о самой смертоносной атаке ВСУ. По его словам, во время артиллерийской атаки из 570 россиян выжили только 130. Многие уцелевшие теряют рассудок и никто не хочет возвращаться.
- В ВСУ показали жуткие последствия очередной попытки прорыва российских оккупантов. Неудачный прорыв оккупантов закончился обилием погибших российских военных.
- Российские оккупанты жалуются родным, что они ежедневно несут огромные потери на войне в Украине. Также оккупантам не удается захватить населенные пункты на Донбассе. Российский солдат рассказал, что их подразделение ежедневно теряет 20 – 30 человек.