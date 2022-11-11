Як повідомив засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, Іраклі Комахідзе, смерть окупанта підтвердили і на його батьківщині. Примітно, що в некролозі немає інформації про місце служби та дату, місце, обставини ліквідації російського військового.

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Окупанта нагородили "орденом мужності"

Пропагандисти залишили пафосні фрази щодо "геройства" російського військового злочинця Кутявіна. Мовляв, той "до кінця залишався вірним військовій присязі", тож за виявлену "відвагу" його посмертно нагородили "орденом мужності".

Окупанту було 34 роки / Фото фейсбук Іраклі Комахідзе

У соцмережі "ВК" Кутявін був зареєстрований під псевдонімом "Михайло Петров" . Там він постив V-символіку.

ЗСУ ліквідували командира десантно-парашутного взводу окупантів / Фото фейсбук Іраклі Комахідзе

Росіяни масово гинуть на українській землі

На те, що ЗСУ значно краще укомплектовані, жалівся не лише цей росіянин. Також окупанти бідкаються, що армія України переважає й за якістю артилерії. Так, після чергового вогню захисників України виживає 1 загарбник з 20.

Окупант розповів про найбільш смертоносну атаку ЗСУ. За його словами, під час артилерійської атаки із 570 росіян вижили лише 130. Багато з вцілілих втрачають розум і ніхто не хоче повертатися.

У ЗСУ показали моторошні наслідки чергової спроби прориву російських окупантів. Невдалий прорив окупантів закінчився великою кількістю загиблих російських військових.

Російські окупанти жаліються рідним, що вони щодня зазнають величезних втрат на війні в Україні. Також загарбникам не вдається захопити населені пункти на Донбасі. Російський солдат розповів, що їхній підрозділ щодня втрачає 20 – 30 людей.

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