Минус еще один склад с боекомплектами: ВСУ ударили по базе оккупантов в Сватово
На захваченных территориях, в частности в Луганской области, россиянам живется крайне неспокойно. В областной военные администрации сообщили о взрывах на складах боеприпасов оккупантов в Сватово.
На протяжении нескольких недель ситуация на участке Сватово – Кременная на Луганском направлении остается одной из самых трудных на всей линии фронта. Однако Вооруженным Силам удается осуществлять подготовку к контрнаступлению и ликвидировать вражеские склады оружия.
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Что известно о ликвидации украинской армией склада с боекомплектами оккупантов
В понедельник, 2 января, в Луганской ОВА сообщили, что почти две недели ВСУ наблюдали и фиксировали количество уралов, которые заезжали на территорию военной базы в Сватово. Вскоре украинской армии удалось уничтожить склад врага. В то же время это подтвердили в СтратКоме украинской армии.
За это время россияне и местные коллаборанты тихонько завозили туда БК (боевые комплекты – 24 Канал),
– отметили в командовании ВСУ.
Где находится Сватово: ищите на карте
Где именно была расположена база оккупантов в Сватово / Скриншот из Google maps
Какая ситуация в целом на Луганском направлении
- Недавно в минобороны Великобритании прокомментировали бои в Луганской области. В частности, английские разведчики указали, что может подорвать оборону российских оккупантов. Собственно, если бы ВСУ смогли взять под полный контроль трассу Р66, это бы еще больше подорвало российскую оборону Кременной.
- Эксперты не отрицают, что ВСУ могут повторить Харьковский блицкриг на еще одном направлении – то есть Луганском. Однако на ситуацию влияет ряд факторов, в том числе погода и ландшафт региона. Поэтому украинской армии будет не так просто вернуть под контроль захваченные Россией земли.