Минус еще один склад с боекомплектами: ВСУ ударили по базе оккупантов в Сватово

На захваченных территориях, в частности в Луганской области, россиянам живется крайне неспокойно. В областной военные администрации сообщили о взрывах на складах боеприпасов оккупантов в Сватово.

На протяжении нескольких недель ситуация на участке Сватово – Кременная на Луганском направлении остается одной из самых трудных на всей линии фронта. Однако Вооруженным Силам удается осуществлять подготовку к контрнаступлению и ликвидировать вражеские склады оружия.

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Что известно о ликвидации украинской армией склада с боекомплектами оккупантов

В понедельник, 2 января, в Луганской ОВА сообщили, что почти две недели ВСУ наблюдали и фиксировали количество уралов, которые заезжали на территорию военной базы в Сватово. Вскоре украинской армии удалось уничтожить склад врага. В то же время это подтвердили в СтратКоме украинской армии.

За это время россияне и местные коллаборанты тихонько завозили туда БК (боевые комплекты – 24 Канал),

– отметили в командовании ВСУ.

Где находится Сватово: ищите на карте



Где именно была расположена база оккупантов в Сватово / Скриншот из Google maps

Какая ситуация в целом на Луганском направлении

Недавно в минобороны Великобритании прокомментировали бои в Луганской области. В частности, английские разведчики указали, что может подорвать оборону российских оккупантов. Собственно, если бы ВСУ смогли взять под полный контроль трассу Р66, это бы еще больше подорвало российскую оборону Кременной.

Эксперты не отрицают, что ВСУ могут повторить Харьковский блицкриг на еще одном направлении – то есть Луганском. Однако на ситуацию влияет ряд факторов, в том числе погода и ландшафт региона. Поэтому украинской армии будет не так просто вернуть под контроль захваченные Россией земли.