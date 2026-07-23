Украинские военные в Сумской области ликвидировали уроженца Нетешина Вячеслава Цымбала. Тот в 2024 году добровольно перешел на сторону России, подписав контракт с вражеским минобороны.

Цимбал был родом из Нетишина в Хмельницкой области. Об этом сообщают "Крымский ветер" и Валерий Преподобный, который учился в одном классе с предателем.

Что известно о Цимбале и как он погиб?

Известно, что он имел звание прапорщика гвардии и служил в 810-й бригаде морской пехоты Черноморского флота.

Валерий Преподобный, со своей стороны, рассказал, что Цимбал некоторое время учился с ним в одном классе в Нетишинской первой школе, затем два года – во второй школе.

Перед войной предатель вместе с семьей уехал жить на Донбасс.

Пошел убивать украинцев добровольно. Наверное, мечтал дойти до Нетишина, но добрался только до Сумской области. Теперь его жена Наталья получит новую "Ладу",

– подчеркнул Преподобный.

Добавим, что в середине июня ВСУ ликвидировали Артура Денисултанова. Его называли "личным киллером Кадырова", а украинцы могут помнить его по покушению на Адама Осмаева. Тогда он выдал себя за журналиста и во время встречи открыл огонь. В ответ жена Осмаева, Амина Окуева, успела ранить нападавшего.