ВСУ "подрезали крылья" Су-25, враг с С-300 вгатил по дамбе в Карловке: главное из Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
В Украине начались уже 457 сутки полномасштабной агрессии России. На всей территории нашего государства до сих пор сохраняется высокая угроза ракетных ударов.
В Генштабе рассказали об актуальной информации с передовой. Враг продолжает бить по населенным пунктам и убивать гражданских.
Смотрите также Снова ракеты и дроны: воздушная тревога охватила Украину, взрывы слышали в Днепре и Киеве
Россия не прекращает обстрелы
В ночь на 26 мая российские террористы совершили атаку дронами-камикадзе и нанесли ракетный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
За прошедшие сутки захватчики нанесли 4 ракетных удара по территории нашего государства. Зафиксировано попадание ракетой с С-300 по дамбе в районе Карловки Донецкой области. Вследствие этого есть большая угроза подтопления других находящихся рядом населенных пунктов.
Кроме того, враг нанес 55 авиационных ударов. В частности, были применены 36 иранских ударных БПЛА "Shahed" – все эти воздушные цели были уничтожены. Также оккупанты 19 раз обстреляли населенные пункты из реактивных систем залпового огня.
Какая ситуация на направлениях
В Генштабе сообщили, что враг пытается наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки там произошло 22 боевых столкновения.На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка стабильна – движения врага не обнаружены.На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийские обстрелы испытали Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.На Бахмутском направлении в течение суток противник продолжает вести наступательные действия в районе Бахмута. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Красногоровки. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки и Водяного. Совершил артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Первомайского и Карловки Донецкой области.На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Там враг также привлек для ударов авиацию.На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли, в частности, Угледар, Пречистовку и Новоселку.На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Россияне из авиации били по Ольговскому, Гуляйполю, Новоданиловке Запорожской области и Новобериславу на Херсонщине.
Оккупанты "отгребают по полной"
Так, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, наши защитники сбили вражеский самолет Су-25.
В то же время украинские ракетчики и артиллеристы поразили:
- пункт управления,
- зенитно-ракетный комплекс,
- 2 района сосредоточения живой силы,
- 1 склад боеприпасов,
- одну радиолокационную станцию,
- два артиллерийских подразделения на огневых позициях.