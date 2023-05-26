ВСУ "подрезали крылья" Су-25, враг с С-300 вгатил по дамбе в Карловке: главное из Генштаба

В Украине начались уже 457 сутки полномасштабной агрессии России. На всей территории нашего государства до сих пор сохраняется высокая угроза ракетных ударов.

В Генштабе рассказали об актуальной информации с передовой. Враг продолжает бить по населенным пунктам и убивать гражданских.

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Россия не прекращает обстрелы

В ночь на 26 мая российские террористы совершили атаку дронами-камикадзе и нанесли ракетный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки захватчики нанесли 4 ракетных удара по территории нашего государства. Зафиксировано попадание ракетой с С-300 по дамбе в районе Карловки Донецкой области. Вследствие этого есть большая угроза подтопления других находящихся рядом населенных пунктов.

Кроме того, враг нанес 55 авиационных ударов. В частности, были применены 36 иранских ударных БПЛА "Shahed" – все эти воздушные цели были уничтожены. Также оккупанты 19 раз обстреляли населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация на направлениях

В Генштабе сообщили, что враг пытается наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки там произошло 22 боевых столкновения.

Оккупанты "отгребают по полной"

оперативная обстановка стабильна – движения врага не обнаружены.противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийские обстрелы испытали Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.в течение суток противник продолжает вести наступательные действия в районе Бахмута. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Красногоровки. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки и Водяного. Совершил артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Первомайского и Карловки Донецкой области.подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Там враг также привлек для ударов авиацию.оккупанты обстреляли, в частности, Угледар, Пречистовку и Новоселку.противник продолжает вести оборонительные действия. Россияне из авиации били по Ольговскому, Гуляйполю, Новоданиловке Запорожской области и Новобериславу на Херсонщине.

Так, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, наши защитники сбили вражеский самолет Су-25.

В то же время украинские ракетчики и артиллеристы поразили: