ВСУ зашли на левый берег Днепра в Херсонской области, – "Атеш"

Вооруженные Силы Украины могли войти на левый берег Днепра в Херсонской области. Глава Офиса Президента Андрей Ермак традиционно лаконично опубликовал флаг Украины.

Оккупанты написали, что украинские военные не менее трех суток удерживают "небольшой плацдарм" на левом берегу Днепра. Следует отметить, что перед этим британская разведка сообщала, что российские захватчики опрокидывают войска с левого берега Днепра в Запорожье и под Бахмут.

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ВСУ могли зайти на левый берег Днепра

Агенты движения "Атеш" подтверждают, что ВСУ на левом берегу Днепра,

– заявило партизанское движение.

Глава Офиса Президента ориентировочно в 22:49 25 июня опубликовал украинский флаг и больше никак не комментировал ситуацию.

В то же время мониторинговый телеграмм-канал monitor сообщил, что на Левобережье Херсонской области слышны взрывы.

Что говорят враги

Российские оккупанты в пропагандистском телеграм-канале заявили, что на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста украинские военные не менее трех суток удерживают "небольшой плацдарм". Оккупанты написали, что покинули его из-за постоянных обстрелов украинской артиллерии и угрозы их окружения.

Также россияне сообщили, что украинские военные ночью наращивают группу и опрокидывают боеприпасы и технику. По данным врагов, ВСУ прячутся под остатками в начале Антоновского моста.

Запрос авиации для удара по полотну основания моста на нашем и "вражеском" берегу, которые "враг" использует как прикрытие от артиллерии и минометов, оказались без ответа из-за сложности прохождения информации,

– заявили российские оккупанты.



Оккупанты жалуются через вероятный вход ВСУ на левый берег Днепра / Скриншот из вражеских телеграм-каналов

Что этому предшествовало