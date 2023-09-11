Если мы нажмем на оккупантов с Юга, то они сбежат, – Зеленский

Если украинские защитники нажмут на российских захватчиков на Юге страны, то они уйдут оттуда сами. Сейчас в Украине есть движение, и это важно.

Большой прорыв еще впереди. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Обратите внимание Путин не понимает, что в долгой войне он проиграет, – Зеленский

Оккупанты могут сбежать

По словам президента, даже ограниченный прогресс на линии фронта имеет большое значение. Сейчас в Украине "есть движение, и это важно".

Зеленский отметил, что после тяжелых начальных потерь и наспех адаптированной тактики украинские бойцы наконец-то прорвали первый из трех основных оборонных рубежей России в Запорожской области. Однако большой прорыв еще впереди.

Если мы нажмем на них с Юга, то они (захватчики – 24 Канал) убегут,

– подчеркнул украинский лидер.

Зеленский готов к длительной войне

Отметим, что президент Владимир Зеленский отметил, что его команда должна быть готова к длительной войне. Глава государства не хочет думать о долгой войне, однако именно к этому он готовится.

По словам Зеленского, война, развязанная Кремлем, может завершиться не скоро.

"Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов", – сказал украинский президент.