Баллистические цели становятся для нас достижимыми, – Черник рассказал об успехах ВСУ
Украинской ПВО удалось перехватить выпущенную Россией баллистическую ракету. Благодаря мастерству наших воинов снижается возможность оккупантов наносить нам по-настоящему мощные удары.
Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, как только Украина получит MIM-104 Patriot, то наша ПВО сможет повысить прикрытие неба до 95%.
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Системы ПВО Украины достигли самой высокой точки
Черник объяснил, что система противовоздушной обороны – это, прежде всего, алгоритмы. Самое важное в ней – понять и вычислить траекторию полета и выпустить на перехват соответствующую ракету. Если произошел факт перехвата баллистической ракеты, то алгоритмы вычисления нашей системы ПВО достигли своей высочайшей точки.
То есть баллистические цели становятся для нас достижимыми. А значит, возможность россиян наносить по-настоящему болезненные удары – понижается,
– подчеркнул военный эксперт.
Он отметил, что в части качества наша ПВО выходит на новые параметры. Как только у нас появятся MIM-104 Patriot, то сможем повысить прикрытие неба до 95%. Однако надо помнить, что даже если в Украину привезти все установки мира – то прорывы будут, ведь не бывает, что закрывается все на 100%.
Черник прокомментировал успехи ПВО Украины в сбитии баллистических целей: смотрите видео
Способна ли Россия восстанавливать ракетный потенциал
Он отметил, что заявления российского Минобороны о том, что ракеты "Калибр" у них никогда не закончатся, рассчитаны на них самих. Таким образом оккупанты пытаются поддерживать у своего населения веру в "спецоперацию", в то, что они смогут еще что-то переломить в войне.
Это классический внутренний пропагандистский нарратив,
– заявил Черник.
По его словам, россияне все еще могут производить "Калибры", но не в нужном им количестве. Чтобы переламывать ход войны, оккупантам нужно запускать не менее 60 – 70 ракет одновременно и с частотой не более 5 – 7 дней. Этого они сделать не смогут, ведь невозможно сделать такое количество ракет.
Однако, отметил он, россияне будут производить 20 – 25 единиц. Это значит, что мы все еще остаемся в зоне стратегической угрозы. Но она уже не такая, как была в начале войны и во время самых массированых атак в октябре – ноябре 2022 года.
То есть колоссальных ударов, которые были перед этим, они делать уже не могут,
– сказал военный эксперт.
Он добавил, что в конце концов у оккупантов будут снижаться возможности для производства ракет, ведь им для этого потребуются, например, чипы. Так что российский ракетный потенциал выхолащивается, хоть и не такими быстрыми темпами, как бы нам хотелось.
Что известно о ракетных ударах России по Украине: коротко
- В России после 11 массированных атак против Украины осталось высокоточных ракет максимум на два идентичных обстрела нашей страны. Однако Россия может пополнить свой ракетный запас благодаря опасному владельцу.
- Днем 31 декабря Россия цинично нанесла очередной ракетный удар по Украине. Однако не все ее смертоносные боеголовки пересекли границу Украины – некоторые из них упали на территории самой страны.
- В преддверии Нового года противник совершил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования. В Киевской области защитник сбил ракету из пулемета.