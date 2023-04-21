Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, специалист по противовоздушной обороне Андрей Крамаров. По его словам, необязательно подвергать опасности украинских бойцов, чтобы проводить определенные военные операции на территории России.

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Украина достает до России без захода туда

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Вооруженные Силы Украины могут проводить боевые действия на территории России. Поскольку это нормальная военная практика для страны, на которую напали.

Наше военное командование и руководство с уважением к Международному праву неоднократно подтверждали, что удары по территории России являются законными целями. Если бы был какой-то факт нарушения определенных конвенций, то это российская пропаганда очень "разгоняла" бы,

– подчеркнул Андрей Крамаров.

Впрочем, для того, чтобы разрушать логистические узлы и цепи сообщения, необязательно личному составу ВСУ заходить на территорию России. Сейчас с этим хорошо справляются современные дроны и дальнобойные ракеты.

"Самое главное для нас сейчас получить еще больше таких средств поражения. А заходить и подвергать опасности наших военных с целью совершения определенных операций на территории России, необязательно", – подчеркнул военный эксперт.

Важно, однако, рассмотреть возможность отрезания всех путей сообщения россиян. В частности, с целью окружения группировок, накопленных на территории Украины.

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Россия обстреливает не только Украину, но и саму себя

Две страны, являющиеся членами одного военного конфликта, являются законными комбатантами, то есть имеют право наносить удары по территории друг друга. Очевидно, что речь идет об объектах военного значения. Удары с целью нанесения вреда гражданскому населению, к которым и прибегает Россия, являются военным преступлением и терроризмом.

Следует заметить, что иногда Россия ненамеренно, но обстреливает и свою территорию. Например, такой случай в очередной раз произошел в Белгороде 20 апреля.

Когда над твоими городами ежедневно летают многоцелевые истребители-бомбардировщики, к которым прикреплены 500-килограммовые бомбы, иногда могут возникать определенные неисправности, которые приводят к "аварийному сходу боеприпаса". Такой как раз и пришелся на "мирный" город нашего врага,

– заметил военный эксперт.

Несколько недель тому назад подобная ситуация произошла над Донецком. По всей вероятности, с увеличением интенсивности использования управляемых аварийных бомб, еще больше будет падать на головы россиян.

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