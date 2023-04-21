Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, фахівець з протиповітряної оборони Андрій Крамаров. За його словами, не обов'язково наражати на небезпеку українських бійців, аби проводити певні військові операції на території Росії.

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Україна дістає до Росії без заходу туди

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що Збройні Сили України можуть проводити бойові дії на території Росії. Оскільки це нормальна військова практика для країни, на яку напали.

Наше військове командування та керівництво з повагою до Міжнародного права неодноразово підтверджувало, що удари по території Росії є законними цілями. Якби був якийсь факт порушення певних конвенцій, то російська пропаганда дуже "розганяла" б це,

– наголосив Андрій Крамаров.

Втім для того, щоб руйнувати логістичні вузли та ланцюги сполучення, не обов'язково особовому складу ЗСУ заходити на територію Росії. Зараз із цим добре можуть впоратись сучасні дрони та далекобійні ракети.

"Найголовніше для нас зараз отримати ще більше таких засобів ураження. А заходити та наражати на небезпеку наших військових з метою здійснення певних операцій на території Росії, не обов'язково", – наголосив військовий експерт.

Важливо, проте, розглянути можливість відрізання всіх шляхів сполучення росіян. Зокрема, з метою оточення угруповань, які накопичені на території України.

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Росія обстрілює не лише Україну, але й саму себе

Дві країни, що є членами одного військового конфлікту є законними комбатантами, тобто мають право завдавати ударів по території одна одної. Очевидно, що мовиться про об'єкти військового значення. Удари з метою завдання шкоди цивільному населенню, до яких і вдається Росія, є воєнним злочином та тероризмом.

Варто зауважити, що іноді Росія ненавмисно, але обстрілює й свою територію. Наприклад, такий випадок вчергове стався у Бєлгороді 20 квітня.

Коли над твоїми містами щодня літають багатоцільові винищувачі-бомбардувальники, до яких прикріплені 500-кілограмові бомби, то іноді можуть виникати певні несправності, які призводять до "аварійного сходу боєприпасу". Такий якраз і припав на "мирне" місто нашого ворога,

– зауважив військовий експерт.

Декілька тижнів тому подібна ситуація сталася над Донецьком. Цілком ймовірно, що зі збільшенням інтенсивності використання керованих аварійних бомб, ще більше падатиме на голови росіян.

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