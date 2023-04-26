Россияне получают море огня в Бахмуте: военная сводка от Романа Свитана

Бахмут – важный рубеж, который Вооруженные Силы Украины удерживают уже длительное время. Недавно наши воины, вероятно, начали применять там "умные бомбы" JDAM.

Об этом в своей ежедневной военной сводке для 24 Канала рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан. Он подчеркнул, что такая бомба ложится очень конкретно в цель, плюс-минус 2 – 3 метра.

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Как авиабомбы JDAM работают в Бахмуте

Свитан отметил, что в Бахмуте чуть ли не на постоянной основе находятся наши генералы, командующие либо направлением, либо родом и видом войск. В настоящее время Бахмут посетил командующий Силами спецопераций генерал Виктор Хоренко. Ведь сейчас там работают ССО, зашедшие в Бахмут на замену мотострелковым подразделениям, а бригадный генерал командует ими.

Ситуация в районе Бахмута / Скриншот DeepStateMAP

Он пояснил, что одной из черт работы Сил спецопераций является работа авиабомб JDAM. То есть на наши старые авиабомбы обвешиваются американские обвесы – так называемые крылышки. После сброса авиабомба раскрывает крылышки и дальше под управлением GPS выходит на точку удара, которую предоставляют Силы спецопераций.

Все происходит очень быстро. Взлетает самолет и сбрасывает по меньшей мере две бомбы,

– сказал Свитан.

Летчик-инструктор отметил, что бомба ложится очень конкретно в цель, плюс-минус 2 – 3 метра. Так что в такого рода укрепзоне от одной бомбы могли погибнуть где-то до роты российских военных.

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Насколько мощны JDAM

Он отметил, что после точного использования JDAM здоровье у россиян будет уже не то. Ведь это 500 или 250-килограммовая авиабомба. В 500-килограммовой, например, 300 килограммов взрывчатки.

Это, можно сказать, такой себе "Искандер",

– заявил полковник запаса ВСУ.

По его словам, это, если сравнить с российскими средствами поражения. Ведь в "Искандере" примерно такая же 500-килограммовая боевая часть. Так что такие интересные "Искандеры" мы начинаем сбрасывать им на головы.

Так сказать, россияне сейчас получают такое море огня,

– подчеркнул Свитан.

Военный эксперт добавил, что такими бомбами преимущественно работают Су-24, хотя это может делать любой самолет.

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