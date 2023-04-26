Россияне получают море огня в Бахмуте: военная сводка от Романа Свитана
Бахмут – важный рубеж, который Вооруженные Силы Украины удерживают уже длительное время. Недавно наши воины, вероятно, начали применять там "умные бомбы" JDAM.
Об этом в своей ежедневной военной сводке для 24 Канала рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан. Он подчеркнул, что такая бомба ложится очень конкретно в цель, плюс-минус 2 – 3 метра.
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Как авиабомбы JDAM работают в Бахмуте
Свитан отметил, что в Бахмуте чуть ли не на постоянной основе находятся наши генералы, командующие либо направлением, либо родом и видом войск. В настоящее время Бахмут посетил командующий Силами спецопераций генерал Виктор Хоренко. Ведь сейчас там работают ССО, зашедшие в Бахмут на замену мотострелковым подразделениям, а бригадный генерал командует ими.
Ситуация в районе Бахмута / Скриншот DeepStateMAP
Он пояснил, что одной из черт работы Сил спецопераций является работа авиабомб JDAM. То есть на наши старые авиабомбы обвешиваются американские обвесы – так называемые крылышки. После сброса авиабомба раскрывает крылышки и дальше под управлением GPS выходит на точку удара, которую предоставляют Силы спецопераций.
Все происходит очень быстро. Взлетает самолет и сбрасывает по меньшей мере две бомбы,
– сказал Свитан.
Летчик-инструктор отметил, что бомба ложится очень конкретно в цель, плюс-минус 2 – 3 метра. Так что в такого рода укрепзоне от одной бомбы могли погибнуть где-то до роты российских военных.
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Насколько мощны JDAM
Он отметил, что после точного использования JDAM здоровье у россиян будет уже не то. Ведь это 500 или 250-килограммовая авиабомба. В 500-килограммовой, например, 300 килограммов взрывчатки.
Это, можно сказать, такой себе "Искандер",
– заявил полковник запаса ВСУ.
По его словам, это, если сравнить с российскими средствами поражения. Ведь в "Искандере" примерно такая же 500-килограммовая боевая часть. Так что такие интересные "Искандеры" мы начинаем сбрасывать им на головы.
Так сказать, россияне сейчас получают такое море огня,
– подчеркнул Свитан.
Военный эксперт добавил, что такими бомбами преимущественно работают Су-24, хотя это может делать любой самолет.
Война в Украине: актуальные новости
- Оккупационные войска продолжают наступление на нескольких направлениях на Востоке. Силы обороны сдерживают захватчиков и наносят колоссальные потери. Эпицентром боевых действий остается Бахмут, где продолжаются ожесточенные бои.
- В ожидании контрнаступления ВСУ российские оккупанты построили сеть окопов вдоль левого берега Днепра в Херсонской области. В то же время, не все эти укрепления сейчас укомплектованы российским персоналом.
- Российские захватчики между тем начали масштабное переселение жителей временно оккупированных территорий Луганской области. Страна-агрессор пытается повлиять на изменение этнического состава населения.