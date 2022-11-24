Россияне пытались прорваться возле Невельского на Донетчине: ВСУ разбили оккупантов

Российские военные каждый день пытаются прорвать оборону наших воинов на Востоке. Одну из неудачных попыток оккупанты совершили возле поселок Невельское, что в Донецкой области.

О неудачной атаке оккупантов во время брифинга рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Речь идет об атаке, которую оккупанты проводили 22 ноября.

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Оккупанты потеряли 5 танков

По словам Громова, противник силами к мотострелковой роте на боевых машинах пехоты при поддержке танковых подразделений и огня артиллерии неоднократно предпринимал попытки прорыва обороны ВСУ в районе поселка Невельское, что неподалеку от Песков.

Благодаря профессионализму ВСУ были уничтожены до 5 танков и 10 боевых машин пехоты россиян. Также оккупанты понесли потери в личном составе.

Невельское на карте

Какая ситуация на Востоке

Российские захватчики в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Оккупанты стремятся захватить Бахмут, но терпят неудачи.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый информировал, что возле Бахмута ежедневно проходят десятки атак. По его мнению, Бахмут важен для россиян в первую очередь потому, что российское военно-политическое руководство поставило своей целью достичь любого результата на поле боя.

В то же время, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун заявил, что Бахмут имеет большое значение для россиян, ведь в городе находится водозабор, от которого зависит весь Донецк и конгломерат.

Кроме того, из-за цели захватить Бахмут, Россия несет бешеные потери. В частности, по состоянию на 24 ноября за 9 месяцев войны в Украине уже погибли 85 720 российских оккупантов. Потери россиян уже больше, чем в войнах в Чечне и Афганистане.

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