ВСУ могли поразить командный пункт врага на Белгородщине, есть жертвы среди оккупантов

Украинские военные уничтожили здание штаба вооруженных сил России в Белгородской области. Удар уничтожил координационный штаб группировки Север вооруженных сил России, который выполнял операцию штурма Волчанска.

Об этом сообщают российские СМИ и телеграмм-каналы. Удар был нанесен 9 июня и фото и доказательства последствий атаки – появились в сети только теперь.

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Базу использовали оккупанты

Отмечают, что базу, которая принадлежит Белгородскому государственному университету, использовали как военный объект.

Фото разрушенной базы отдыха "Нежеголь":

Телеграмм-канал ASTRA со ссылкой на источник в экстренных службах региона подтвердило, что базу в микрорайоне Титовка в городе Шебекино давно использовали российские военнослужащие.



Где расположена база, в которую прилетело / Фото Google maps

Удар по базе произошел ориентировочно в 10 утра 9 июня. В момент атаки на базе находились по меньшей мере 15 военнослужащих. Отмечалось, что двух из них сразу же спасли.

Что известно о жертвах среди оккупантов

Сейчас сообщают о по меньшей мере трех погибших российских военнослужащих в результате удара по командному пункту 6-й общевойсковой армии вооруженных сил России на территории базы отдыха "Нежеголь" в городе Шебекино Белгородской области. Их тела деблокировали из-под завалов.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что сейчас 8 офицеров российской армии считаются пропавшими без вести.

Он также предположил, это и есть тот первый удар с самолета западным вооружением по территории России, о котором вчера писало издание Sky News.

Что этому предшествовало