Много 200-х и 300-х: в ВСУ подтвердили, что поразили штаб россиян в Бердянске

В результате удара ВСУ по объектам россиян в оккупированном Бердянске много убитых и раненых захватчиков. Силы обороны поразили вражеский штаб и склад.

О том, что сегодняшний "хлопок" в Бердянске был результативным сперва сообщили агенты партизанского движения "Атеш", а затем подтвердили в ВСУ.

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Для россиян все "очень и очень плохо"

От агента движения "Атеш" в армии России. В Бердянске попали куда нужно, есть много 200 и 300,

– говорится в сообщении партизан.

Впоследствии "Атеш" опубликовали еще одно сообщение, где отметили, что "для россиян все очень и очень плохо".

Поражение штаба врага подтвердили в ВСУ

Пресс-служба ВСУ официально сообщила что в результате удара в Бердянске успешно уничтожены штаб и склад горюче-смазочных материалов.

В результате успешного удара Сил обороны утром 30 июня поражен штаб и склады ГСМ оккупантов в пригороде временно оккупированного Бердянска,

– говорится в сообщении.

Главное о взрывах в Бердянске сегодня

На территории аэродрома в Бердянске раздалось 11 взрывов, произошли пожары и детонации. Об этом сообщила Бердянская городская военная администрация, отметив, что к месту событий направляются скорые.

Это действительно важные результаты, ведь на аэродроме в Бердянске россияне создали базу для ударных вертолетов.

! Дистанция до цели от текущей полосы фронта составляет около 100 км, что существенно расширяет список вероятных средств поражения этого крайне важного объекта.