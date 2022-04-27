ВСУ нанесли удар по вражеским позициям на острове Змеином и уничтожили ЗРК "Стрела-10"

Украинские бойцы нанесли удар по вражеским позициям на острове Змеином. ВСУ также уничтожили оккупантов и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Враги пытались продвинуться в сторону Николаевщины в районе поселков Таврийское и Новая Заря, однако понесли потери и отступили. Такая ситуация на юге Украины на вечер 26 апреля.

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Оккупанты понесли потери на острове Змеином

В Черноморской операционной зоне нашими силами нанесено поражение по враждебным позициям на острове Змеином. Зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", потери решистов уточняются,

– сообщило командование.

Более того, корабельную группировку флота противника переформатировали в сторону уменьшения. В частности враги в течение суток, 26 апреля, понесли потери:

16 оккупантов;

один танк;

4 единицы автомобильной техники, из них две – бронированные.

Кратко о потерях оккупантов 26 апреля

По состоянию на утро 26 апреля оккупанты в общей сложности потеряли 22 100 солдат (+200), 918 танков (+34), 2308 боевых бронированных машин (+50), 416 артиллерийских систем (+5), 149 реактивных систем залпового огня (+3), 154 вертолета, 8 кораблей, 205 беспилотников (+4) и другое.

За сутки украинцы в зоне ООС отбили 9 атак врага и уничтожили 9 танков, 11 артсистем, 4 единицы спецтехники, 14 единиц бронетехники, 3 боевых бронемашины, 3 машины специальной инженерной техники, зенитную установку. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 3 беспилотника "Орлан-10".

За сутки противовоздушные подразделения ВСУ уничтожили 7 летучих вражеских объектов. Наши Воздушные силы ВСУ уничтожили 1 самолет Су-25 оккупантов, 1 вертолет Ка-52, 2 крылатые ракеты, 3 беспилотника предположительно "Орлан-10".

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