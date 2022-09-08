ВСУ наступают на Юге, под ударом оказалась переправа возле Дарьевки, – разведка Британии

Украинские военные продолжают наступать на оккупантов в Херсонской области. Разведка Великобритании заявила, что под ударом ВСУ оказалась переправа возле Дарьевки.

ВСУ лишили оккупантов еще одного сообщения

Понтонный мост, вероятно, уже уничтожен. Его оккупанты развернули после того, как ВСУ серьезно повредили соседний автомобильный.

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Дарьевская переправа является одним из основных путей между северным и южным секторами военного присутствия россии вдоль реки Днепр,

– подчеркнула разведка.

Отметим, 7 сентября советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявил, что ВСУ разрушили Дарьевский мост и "несколько переправ посыпались". Он подчеркнул, что сейчас наши военные активно бьют по мостам и переправам, которые использует российская армия.

Потери врага в Украине

Украинские военные ежедневно уничтожают российских оккупантов на нашей земле. Они попали по предприятию в Запорожье, где были оккупанты и их техника. В Генштабе уже анонсировано большое количество потерь врага от этой атаки.

Кроме того, за сутки 7 сентября силы ПВО уничтожили 2 самолета Су-25, два вертолета Ка-52 и Ми-24, а также 5 БпЛА. Всего во всех направлениях вчера ВСУ ликвидировали сразу 640 вражеских солдат. Общие потери врага за все время полномасштабной войны составляют:

военных – 51 250;

танков – 2 112 (+15 за последние сутки);

боевых бронированных машин – 4557 (+37);

артиллерийских систем – 1126 (+32);

РСЗО – 305 (+5);

средств ПВО – 159 (+3);

самолетов – 239 (+2);

вертолетов – 210 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 884 (+4);

крылатых ракет – 214 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3344 (+24);

специальной техники – 110 (+1).

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