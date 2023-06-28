Захватываем первую линию обороны врага: боец ВСУ рассказал об успехах на Запорожском направлении

Украинские военные продолжают продвигаться на фронте. В частности, на Запорожском направлении ВСУ захватывают первую линию обороны врага.

Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ и журналист Тарас Березовец. По его словам, защитники идут широким фронтом, поэтому продвигаются медленно.

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"Первая линия из трех, оборудованных противником, базируется на принципе "опорников" – опорных пунктов. Их разбираем с помощью артиллерии, затем туда вводим тяжелую бронетехнику, а после этого заходят подразделения пехоты", – пояснил Березовец.

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Хотя такая стратегия не гарантирует быстрого продвижения, она эффективна по нескольким причинам:

позволяет избежать окружения;

уменьшает потери личного состава;

ограничивает возможности противника перекидывать резервы;

дает возможность потом маневрировать.

"Когда вы идете широким фронтом, противник никогда не знает, где вы будете прорывать его на третьей линии обороны", – отметил Березовец.

ВСУ продвигаются также на Востоке

Кроме Запорожского направления, украинские военные имеют успехи также на восточных территориях, в частности на Бахмутском направлении. ВСУ возвращают те территории, которые противник захватил несколько месяцев назад. Как известно, враг отвел оттуда свои боеспособные подразделения, в том числе вагнеровцев.

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"Нужно настроиться на длинный марафон. Это наступление будет длиться от трех до пяти месяцев, в зависимости от ситуации и погодных условий", – подытожил Березовец.

Наступление ВСУ продолжается: последние новости

Силы обороны продолжают контрнаступление для деоккупации всех украинских территорий. В то же время, наше государство еще не использовало основные резервы, а некоторые успехи воинов пока держат в тайне.

Министр обороны Великобритании отметил успехи украинской армии. По словам Бена Уоллеса, нашим бойцам удалось отвоевать больше территорий этим летом, чем оккупантам захватить зимой.

В частности, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила 26 июня, что Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Вместе с ним снова дома уже девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

По военной науке, когда противник наступал, исчерпал резервы, растянул свои фланги, но его войска в наступательном боевом порядке – атака на него будет контрнаступлением. Наступление же происходит на подготовленную оборону противника. Поэтому то, что готовила последние месяцы армия Украины, является именно наступлением.