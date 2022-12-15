Враг не разгружает снаряды ближе 100 километров от фронта, – Череватый

Украинские военные сохраняют огневой контроль над трассой Сватово – Кременная. Так что россияне не могут перевозить там что-то важное.

ВСУ держат россиян в тонусе

Трасса Сватово – Кременная очень важна для логистики врага. Об этом представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил в эфире национального телемарафона.

Читайте также "В империи зла есть своя логика": разведка объяснила, как Россия выбирает день для массированных ударов

Украинские ракетные войска и артиллерия пытаются держать врага в тонусе. Они систематически наносят удары по скоплению техники россиян, штабам, составам горюче-смазочных материалов, артиллерийских снарядов и т.д.

Это привело к тому, что враг запрещает своим логистическим службам разгружать снаряды ближе чем в 100 километрах от передовой,

– подчеркнул Череватый.

Переоборудование гражданских больниц под госпитали свидетельствует о том, что у россиян есть системные потери в Луганской области. Они уже даже переделали родильное отделение под госпиталь.

Последние новости о войне в Украине