Враг не разгружает снаряды ближе 100 километров от фронта, – Череватый
Украинские военные сохраняют огневой контроль над трассой Сватово – Кременная. Так что россияне не могут перевозить там что-то важное.
ВСУ держат россиян в тонусе
Трасса Сватово – Кременная очень важна для логистики врага. Об этом представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил в эфире национального телемарафона.
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Украинские ракетные войска и артиллерия пытаются держать врага в тонусе. Они систематически наносят удары по скоплению техники россиян, штабам, составам горюче-смазочных материалов, артиллерийских снарядов и т.д.
Это привело к тому, что враг запрещает своим логистическим службам разгружать снаряды ближе чем в 100 километрах от передовой,
– подчеркнул Череватый.
Переоборудование гражданских больниц под госпитали свидетельствует о том, что у россиян есть системные потери в Луганской области. Они уже даже переделали родильное отделение под госпиталь.
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