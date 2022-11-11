У ВСУ еще нет доступа в Херсон: сколько оккупантов там остаются

Украинские власти по состоянию на 10 ноября до сих пор не видят признаков того, что россияне вывели свои войска из Херсона. На правом берегу Днепра все еще остаются вражеские бойцы.

На правом берегу Днепра находятся 20 тысяч оккупантов. Это половина того количества русских солдат, которые дислоцировались в регионе. Об этом сообщил представитель украинской разведки Вадим Скибицкий.

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У ВСУ нет доступа в Херсон

Последняя информация, которую мы имеем, состоит в том, что якобы 4-ю тактическую военную базу перебросили на левый берег. Остальные все еще там, воюют, ведут военные действия с целью прикрытия других,

– заявил Скибицкий.

Он добавил, что россияне отступают со второй линии обороны, на которую их отвергли Вооруженные Силы Украины в начале октября. Пока неизвестно, будут ли оккупанты сражаться за Херсон.

В то же время советник министра обороны Юрий Сака рассказал Sky News, что отвод войск из Херсона так и не состоялся. ВСУ по состоянию на вечер 10 ноября не имеют доступа в город. Украинские военные и чиновники до сих пор скептически относятся к российским заявлениям о "выходе из Херсона".

Это значительные цифры, поэтому нам придется подождать и посмотреть, начнут ли они отходить,

– подчеркнул Сака.

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Что происходит в Херсонской области

После того как 9 ноября, в России заявили, что забирают свои войска из Херсона, ВСУ начали активнее продвигаться по Херсонской области.

Только за сутки наши воины выгнали оккупантов из 12 населенных пунктов региона, а с 1 октября продвинулись на 36,5 километров на Херсонском направлении.

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что россияне не могут за 1 – 2 дня забрать все свои войска из Херсона. На это уйдет минимум неделя.

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