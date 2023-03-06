ВСУ не отошли, но россияне давят на фланги: Жданов о ситуации в Бахмуте

В последнее время в СМИ начали появляться неподтвержденные данные о выводе украинских сил обороны из Бахмута. Официальные военные источники сообщают, что массового отхода украинской армии от Бахмута нет.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов,сообщает 24 Канал. Он отметил, что город находится в полуокружении, но украинские защитники держат оборону.

Смотрите также Что бы дальше ни было с Бахмутом, у России уже вряд ли будут силы продолжать наступление дальше, – ISW

Жданов сообщил, что сейчас на Бахмутском направлении происходит ротация, проходит замена воинских частей, долгое время находившихся там. Министерство обороны Украины также сообщало, что в город вошли украинские спецподразделения.

Бои в Бахмуте

Военные на Бахмутском направлении проводят стабилизации действия, чтобы предотвратить продвижение врага, сообщил Жданов.

Ситуация достаточно опасна, можно сказать критическая. Враг пытается не только оцепить город, но и сделать широкую горловину, чтобы увеличить риск потерь при возможном уходе ВСУ,

– добавил эксперт.

По его словам, шансов у противника в городских боях с нашими бойцами практически нет. В самом городе украинская оборона более или менее уверенно стоит и удерживает свои позиции. Поэтому россияне продолжают с максимальными усилиями сжимать фланги с севера и юга за городом.

"Как будут дальше развиваться события знает только военное руководство, поэтому ориентируйтесь исключительно на сообщения Генерального штаба или Министерства обороны. Сейчас появилось много советников из прошлого, с 2014 года, в генеральских званиях, которые сразу заговорили о перемирии. Не ясно, как они там появились и для чего, но такие разговоры ведутся», – заметил Жданов.

Жданов об обороне Бахмута: смотреть видео