Осталось пару недель удержаться в Бахмуте: обзор фронта от Свитана

В Бахмуте наши воины выполняют задачи по удержанию рубежа, чтобы не дать российским оккупантам двигаться дальше. Вероятно, что через несколько недель осада города-крепости будет снята.

Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий. Он убежден, что наши защитники однозначно выстоят в Бахмуте.

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Бахмут удерживает россиян от движения дальше

Свитан отметил, что в районе Бахмута наши защитники выполняют задачи по удержанию рубежа, чтобы не дать россиянам двигаться дальше в сторону Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Именно Бахмутский гарнизон держит на себе весь удар российской группировки, размещенной на этих 70 километрах фронта по ширине.

Один Бахмут удерживает россиян от продвижения дальше,

– сказал полковник запаса.

Дело в том, пояснил он, что линия обороны Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск удерживает россиян от продвижения дальше до границ Донецкой области. Пройти эту линию нереально. Если же оккупанты подойдут к ней, то эти 4 города превратятся в "лунный" ландшафт, как Бахмут сейчас. Поэтому нельзя подпустить врага к этим населенным пунктам.

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ВСУ выстоят в Бахмуте

Поэтому, подчеркнул военный эксперт, и держится Бахмутский гарнизон, как кость в горле россиянам. Оккупанты просто не смогут дальше двигаться, пока не выдавят наш гарнизон из города.

Потому мы будем его удерживать. Осталось где-то пару недель продержаться,

– считает Свитан.

По его словам, говорится даже о том, чтобы удержать высотки на северо-западной части Бахмута, которые оккупанты постараются уничтожить с помощью авиации и артиллерии вплоть до подвалов.

Полковник запаса отметил, что после того как начнется наше наступление, оккупантам придется "перетечь" в точку, где оно будет. Так что примерно через пару недель снимется осада Бахмута, и наши воины однозначно выстоят.

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