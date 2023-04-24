Осталось пару недель удержаться в Бахмуте: обзор фронта от Свитана
В Бахмуте наши воины выполняют задачи по удержанию рубежа, чтобы не дать российским оккупантам двигаться дальше. Вероятно, что через несколько недель осада города-крепости будет снята.
Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий. Он убежден, что наши защитники однозначно выстоят в Бахмуте.
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Бахмут удерживает россиян от движения дальше
Свитан отметил, что в районе Бахмута наши защитники выполняют задачи по удержанию рубежа, чтобы не дать россиянам двигаться дальше в сторону Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Именно Бахмутский гарнизон держит на себе весь удар российской группировки, размещенной на этих 70 километрах фронта по ширине.
Один Бахмут удерживает россиян от продвижения дальше,
– сказал полковник запаса.
Дело в том, пояснил он, что линия обороны Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск удерживает россиян от продвижения дальше до границ Донецкой области. Пройти эту линию нереально. Если же оккупанты подойдут к ней, то эти 4 города превратятся в "лунный" ландшафт, как Бахмут сейчас. Поэтому нельзя подпустить врага к этим населенным пунктам.
Сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео
ВСУ выстоят в Бахмуте
Поэтому, подчеркнул военный эксперт, и держится Бахмутский гарнизон, как кость в горле россиянам. Оккупанты просто не смогут дальше двигаться, пока не выдавят наш гарнизон из города.
Потому мы будем его удерживать. Осталось где-то пару недель продержаться,
– считает Свитан.
По его словам, говорится даже о том, чтобы удержать высотки на северо-западной части Бахмута, которые оккупанты постараются уничтожить с помощью авиации и артиллерии вплоть до подвалов.
Полковник запаса отметил, что после того как начнется наше наступление, оккупантам придется "перетечь" в точку, где оно будет. Так что примерно через пару недель снимется осада Бахмута, и наши воины однозначно выстоят.
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