Мы еще не победили, наши потери – не просто цифры, – офицер ВСУ обратился к украинцам

Продолжается 15 месяц с полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас много разговоров о контрнаступлении ВСУ, но наши защитники обращаются к украинцам, чтобы те отнеслись с пониманием к ситуации.

Об этом 24 Каналу рассказал командир роты из состава батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Евгений Оропай. Он отметил, что контрнаступление это всегда потери и просил не радоваться преждевременным победам.

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Контрнаступление – это потери среди собратьев и друзей

По его словам, в мирных городах и селах сейчас действительно спокойно, ведь защитники Сил обороны Украины с огромными усилиями стоят и защищают границы, не давая врагу снова подойти к Киеву, к другим городам, где находятся их семьи и дома.

"Россия – это враг, который завидует нам всю историю нашей непобедимой и свободной страны. Они постоянно пренебрежительно относятся к нашей нации, нашему языку и культуре. Поэтому, я хочу всех попросить: мы еще не победили, у нас впереди очень много работы. После победы, после возвращения границ в 1991 году нужно будет восстанавливать страну, города, села, давать людям работу", – отметил военный.

Евгений Оропай о контрнаступлении ВСУ: смотреть видео

Оропай добавил, что разговоры о победе – это не просто о подсчете цифр, это потери среди защитников, собратьев, друзей, которые отдают самое ценное – свою жизнь и будущее, чтобы Украина была и процветала и чтобы ни одна собака к нам больше не пришла с оружием.

Он заверил, что все защитники сил обороны сегодня крепко держат рубежи защиты нашего государства.

Что известно о контрнаступлении ВСУ