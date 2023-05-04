Мы еще не победили, наши потери – не просто цифры, – офицер ВСУ обратился к украинцам
Продолжается 15 месяц с полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас много разговоров о контрнаступлении ВСУ, но наши защитники обращаются к украинцам, чтобы те отнеслись с пониманием к ситуации.
Об этом 24 Каналу рассказал командир роты из состава батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Евгений Оропай. Он отметил, что контрнаступление это всегда потери и просил не радоваться преждевременным победам.
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Контрнаступление – это потери среди собратьев и друзей
По его словам, в мирных городах и селах сейчас действительно спокойно, ведь защитники Сил обороны Украины с огромными усилиями стоят и защищают границы, не давая врагу снова подойти к Киеву, к другим городам, где находятся их семьи и дома.
"Россия – это враг, который завидует нам всю историю нашей непобедимой и свободной страны. Они постоянно пренебрежительно относятся к нашей нации, нашему языку и культуре. Поэтому, я хочу всех попросить: мы еще не победили, у нас впереди очень много работы. После победы, после возвращения границ в 1991 году нужно будет восстанавливать страну, города, села, давать людям работу", – отметил военный.
Евгений Оропай о контрнаступлении ВСУ: смотреть видео
Оропай добавил, что разговоры о победе – это не просто о подсчете цифр, это потери среди защитников, собратьев, друзей, которые отдают самое ценное – свою жизнь и будущее, чтобы Украина была и процветала и чтобы ни одна собака к нам больше не пришла с оружием.
Он заверил, что все защитники сил обороны сегодня крепко держат рубежи защиты нашего государства.
Что известно о контрнаступлении ВСУ
- Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что контрнаступление точно состоится, но Украина не будет раскрывать свои планы.
- Это делают для того, чтобы российские захватчики не знали, что будет делать ВСУ.
- Евгений Дикий, экс-командир роты в составе батальона "Айдар" заявил, что нельзя забывать, какую дорогую цену платит Украина и, как тяжело всегда наступление.