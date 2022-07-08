Защитники Украины нанесли мощный удар по позициям врага в районе Верхнекаменского

Силы обороны Украины продолжают отбивать попытки наступления вооруженных сил россии. Так, сегодня наши защитники нанесли мощное огневое поражение по позициям противника в районе Верхнекаменского Донецкой области.

Как сообщили в вечерней сводке Генштаба от 8 июля, этими действиями украинские воины заставили подразделения россиян отойти от населенного пункта.

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Ситуация на Краматорском направлении

Как сообщили в Генштабе ВСУ, на Краматорском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов:

Северск,

Серебрянка,

Карповка,

Славянск,

Кривая Лука.

Кроме того, зафиксирован авиаудар вблизи населенного пункта Татьяновки.

Враг пытался продвинуться в Бахмутском районе. В частности, об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ от 7 июля. Впрочем, ВСУ продолжает держать позиции. Сутки российские оккупанты пытались продвинуться в направлении Верхнекаменского. Известно, что наши защитники сделали невозможным этот замысел, а российские оккупанты отошли из населенного пункта.

Где еще продолжаются боевые действия

На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии ряд гражданских населённых пунктов. В то же время ВСУ отбили попытку наступления в районе населенного пункта Богородичное, оккупанты понеся потери, отошли.

На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции вблизи Спорного, Ивано-Дарьевки, Нью-Йорка и в районе Углегорской ТЭС. Также информация об авиаударах поступила из Берестового и Покровского. Известно, что до сих пор продолжаются бои вблизи Веселой Долины.

На Южнобужском направлении подразделения россиян попытались наступить в район населенного пункта Великое Артаково, но украинские воины подавили эту попытку.

Обратите внимание: на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил беларуси продолжают проявлять свою активность.

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