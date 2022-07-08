Як повідомили у вечірньому зведенні Генштабу від 8 липня, цими діями українські воїни змусили підрозділи росіян відійти від населеного пункту.

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Ситуація на Краматорському напрямку

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, на Краматорському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів:

Сіверськ,

Серебрянка,

Карпівка,

Слов’янськ,

Крива Лука.

Окрім того, зафіксований авіаудар поблизу населеного пункту Тетянівки.

Ворог намагався просунутися в Бахмутський район. Зокрема, про це свідчать дані Генштабу ЗСУ від 7 липня. Утім, ЗСУ продовжує тримати позиції. Добу російські окупанти намагалися просунутися у напрямку Верхньокам'янського. Наразі відомо, що наші захисники унеможливили цей задум, а росіяни відійшли із населеного пункту.

Де ще тривають бойові дії

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії низку цивільних населених пунктів. Водночас ЗСУ відбили спробу наступу в районі населеного пункту Богородичне. Окупанти, зазнавши втрат, відійшли.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки, Нью-Йорка та в районі Вуглегірської ТЕС. Також інформація про авіаудари надійшла з Берестового і Покровського. Відомо, що досі тривають бої поблизу Веселої Долини.

На Південнобузькому напрямку підрозділи росіян спробували наступити в район населеного пункту Велике Артакове, але українські воїни придушили цю спробу.

Зверніть увагу: на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил білорусі продовжують проявляти свою активність.

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