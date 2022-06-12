ВСУ остановили движение колонны оккупантов под Лисичанском

Украинские воины ежедневно ликвидируют 100 – 200 российских оккупантов. Еще одного успеха они добились около Лисичанска в Луганской области.

Там Вооруженные Силы Украины не дали продвинуться русской военной колонне. Они точно атаковали технику врага.

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Видео мощного момента удара было опубликовано в сети. На кадрах видно, что наши военные атаковали двигавшуюся впереди технику. Поэтому вся колонна была вынуждена остановиться. Информации о ликвидированных русских солдатах нет.

Смотрите видео точного удара ВСУ по технике врага:

Актуальные потери врага на войне

Только за минувшие сутки, 11 июня, наши защитники ликвидировали 100 оккупантов, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, 4 реактивные системы залпового огня, 3 беспилотника, 7 единиц автомобильной техники и цистерн с топливными материалами. Общие потери оккупационного войска за все время войны составляют:

личного состава – 32 150 человек,

танков – 1 430 единиц,

боевых бронированных машин – 3 484 единицы,

артиллерийских систем – 715 единиц,

РСЗО – 226 единиц,

средства ПВО – 97 единиц,

самолетов – 212 единиц,

вертолетов – 178 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 единицы,

крылатые ракеты – 125 единиц,

корабли и катера – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 455 единиц,

специальная техника – 54 единицы.

Лежат на улице штабелями: кафиры составляют тела своих убитых под открытым небом

Как ВСУ уничтожают врага: последние новости

Украинские военные отправили на "концерт Кобзона" старшего сержанта Алексея Бакулева , который является чемпионом мира по танковому биатлону. Да, в бою с Вооруженными Силами Украины титул оккупанту не помог.

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Из-за большого количества раненых на войне оккупантам пришлось обустроить новый полевой госпиталь в Белгородской области.

К теме смотрите видео с оперативной информацией о ситуации на фронте: