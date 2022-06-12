ВСУ остановили движение колонны оккупантов под Лисичанском
Источник:ВСУ
Украинские воины ежедневно ликвидируют 100 – 200 российских оккупантов. Еще одного успеха они добились около Лисичанска в Луганской области.
Там Вооруженные Силы Украины не дали продвинуться русской военной колонне. Они точно атаковали технику врага.
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Видео мощного момента удара было опубликовано в сети. На кадрах видно, что наши военные атаковали двигавшуюся впереди технику. Поэтому вся колонна была вынуждена остановиться. Информации о ликвидированных русских солдатах нет.
Смотрите видео точного удара ВСУ по технике врага:
Актуальные потери врага на войне
Только за минувшие сутки, 11 июня, наши защитники ликвидировали 100 оккупантов, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, 4 реактивные системы залпового огня, 3 беспилотника, 7 единиц автомобильной техники и цистерн с топливными материалами. Общие потери оккупационного войска за все время войны составляют:
- личного состава – 32 150 человек,
- танков – 1 430 единиц,
- боевых бронированных машин – 3 484 единицы,
- артиллерийских систем – 715 единиц,
- РСЗО – 226 единиц,
- средства ПВО – 97 единиц,
- самолетов – 212 единиц,
- вертолетов – 178 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 единицы,
- крылатые ракеты – 125 единиц,
- корабли и катера – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 455 единиц,
- специальная техника – 54 единицы.
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К теме смотрите видео с оперативной информацией о ситуации на фронте: