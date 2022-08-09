В Луганской области ВСУ остановили 10 попыток врага штурмовать города и села

Украинские защитники за прошедшие сутки на границе Луганской и Донецкой областей остановили 10 попыток врага штурмовать города и села. Захватчики пытаются продвигаться с помощью авиации и наносят различные удары.

Оккупанты совершили две попытки танковых атак

В сводке ОВА говорится, что в Луганской области вблизи 8 населенных пунктов пыталась работать авиация оккупантов, информирует 24 канал. Ночью россияне нанесли ракетный удар, совершили две попытки танковых атак и минометами обстреляли населенные пункты.

На тему российские войска на Донбассе истощились: Гайдай назвал признаки

В Донецкой области ночью и утром россияне обстреляли Марьинскую общину, в частности Красногоровку, из-за чего есть раненые. Оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Константинопольское Кураховской общины.

В результате обстрела есть разрушения зданий. Также войска агрессора ударили по городу Константиновке.

Под огнем врага за минувшие сутки оказались Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Красногоровка, Соледар, Часов Яр, с. Ивановка, с. Ивановское, с. Карловка, с. Старый Комар, с. Первомайское, с. Пески.

Из-за обстрелов повреждены две многоэтажки, 41 частный дом и полицейская станция.

Только за минувшие сутки в Донецкой области погибли еще три человека и 19 получили ранения.

В Донецкой области продолжается обязательная эвакуация

В Донецкой области 28 июля объявили масштабную эвакуацию. Штаб по эвакуации жителей Донецкой области возглавила министр реинтеграции Ирина Верещук.

Она призвала дончан эвакуироваться, поскольку из-за боевых действий существует риск не только попасть под обстрелы, но и остаться без еды, лекарств и тепла.

30 июля правительство объявило, что эвакуация жителей Донецкой области – обязательная. Людям, которые не захотят уезжать, придется подписать письменное согласие.

Из Донбасса планируют эвакуировать около 200 тысяч человек. Из них 50 тысяч – это дети.

В то же время, уже не проводится эвакуация из Луганской области. Жителям Луганской области, стремящимся уехать, нужно самостоятельно добраться в Донецкую, откуда идет эвакуация на поездах.

Вас это может заинтересовать – какие настроения в оккупированном Донецке: смотрите видео