ВСУ остановили строительство российской железной дороги под Мариуполем, – советник мэра

Украинские военные уничтожили стратегический объект оккупантов под Мариуполем Донецкой области. Они нанесли точный удар по железнодорожному мосту.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил об успешном ударе ВСУ, который привел к уничтожению недостроенного железнодорожного моста. Кроме того, под ударом оказались цистерны с топливом и инженерный транспорт.

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По словам Андрющенко, российские оккупанты пытались сбить ракеты, но их попытки были напрасными. В результате атаки также были обнаружены новые позиции батарей противовоздушной обороны врага в районе Мариуполя.

Вчера (6 января 2024 года – 24 Канал) ВСУ прицельным ударом уничтожили полупостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в районе села Гранитное,

– заявил советник городского головы.

Петр Андрющенко также отметил стратегическое значение разрушенного моста, который являлся частью логистического плана российских оккупантов по созданию железнодорожного сообщения между Россией и Мариуполем. Собственно, уничтожение переправы является важным ударом по логистическим возможностям оккупантов.

Поражение моста в районе Мариуполя Донецкой области / Фото из телеграм-канала "Андрющенко Time"

Другие успехи Сил обороны

В Генштабе 7 января сообщали, что за минувшие сутки наши военные отправили на лавы "двухсотых" 860 российских оккупантов. Так, с начала широкомасштабной русско-украинской войны было ликвидировано 364 730 вражеских военных.

Кроме того, 6 января наши защитники нанесли удар по аэродрому захватчиков в Саках в оккупированном Крыму. Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк констатировала, что Россия всячески пытается скрыть последствия поражения.

В Институте изучения войны отмечают эффективность украинских дронов и ракет. Там информируют, что нашим воздушным целям удается обходить противовоздушную оборону противника на полуострове и доставить россиянам проблемы. В то же время кремлевская пропаганда не устает врать об "сбитии всех целей", атакующих территории подконтрольные России.

Украинские военные продолжают демонстрировать высокую точность и эффективность в ведении боевых действий, нанося значительные потери оккупационным силам. Этот успех является очередным подтверждением способности ВСУ эффективно использовать предоставленное оружие и ресурсы для защиты территориальной целостности Украины.