ВСУ остановили строительство российской железной дороги под Мариуполем, – советник мэра
Источник:Андрющенко Time
Украинские военные уничтожили стратегический объект оккупантов под Мариуполем Донецкой области. Они нанесли точный удар по железнодорожному мосту.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил об успешном ударе ВСУ, который привел к уничтожению недостроенного железнодорожного моста. Кроме того, под ударом оказались цистерны с топливом и инженерный транспорт.
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По словам Андрющенко, российские оккупанты пытались сбить ракеты, но их попытки были напрасными. В результате атаки также были обнаружены новые позиции батарей противовоздушной обороны врага в районе Мариуполя.
Вчера (6 января 2024 года – 24 Канал) ВСУ прицельным ударом уничтожили полупостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в районе села Гранитное,
– заявил советник городского головы.
Петр Андрющенко также отметил стратегическое значение разрушенного моста, который являлся частью логистического плана российских оккупантов по созданию железнодорожного сообщения между Россией и Мариуполем. Собственно, уничтожение переправы является важным ударом по логистическим возможностям оккупантов.
Поражение моста в районе Мариуполя Донецкой области / Фото из телеграм-канала "Андрющенко Time"
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