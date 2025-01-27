ВСУ вышли с юга Великой Новоселки во избежание окружения, – ОСГВ "Хортица"

Силы обороны вышли с позиций в южной части Великой Новоселки в Донецкой области. Это было сделано для того, чтобы избежать окружения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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ВСУ вышли с юга Великой Новоселки

Трегубов отметил, что во избежание окружения подразделения ВСУ были выведены из южной части Великой Новоселки. В то же время Силы обороны продолжают удерживать некоторые позиции в населенном пункте, но они, преимущественно, расположены на окраинах поселка.

Любые другие действия могли бы вызвать их окружение и ненужные потери среди украинских защитников. Поэтому по состоянию на сейчас россияне зашли в значительную часть населенного пункта, тогда как украинцы удерживают определенные его рубежи, чтобы они (россияне – 24 Канал) не пошли дальше,

– заявил Трегубов.

Он также добавил, что сложной остается ситуация на Покровском направлении. Так, на этот участок фронта приходится почти половина боевых столкновений из тех, что происходят. Трегубов добавил, что оккупанты не отказались от своих планов окружить Покровск с западной стороны.

Трегубов пояснил, что на Покровском направлении россияне не идут лобовыми атаками. По словам спикера ОСГВ "Хортица", если раньше россияне воевали, не считаясь с потерями, то сейчас они "впервые начали воевать по науке".

"Не просто лобовыми волнами, а с попыткой обойти большой город и заставить украинские силы из него выйти. Именно это мы видим в Покровске", – рассказал Трегубов.

В ОСГВ "Хортица" днем ранее отметили, что говорить о том, что населенный пункт Великая Новоселка оккупирован, нельзя. По словам Трегубова, запрещено рассказывать некоторые подробности, потому что когда они связаны непосредственно с операцией, проходящей в небольшом населенном пункте, это вопрос операционной безопасности.

"Потому что, если, например, я расскажу, где украинские войска есть, где позиций нет, или где идут те, или другие перемещения, то это поставит под угрозу эти войска и эти перемещения", – пояснил он.