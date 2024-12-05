Успехи ВСУ в Донецкой области и атака резиденции Кадырова: военная сводка Свитана

Несмотря на сложную ситуацию на восточном фронте, ВСУ удается атаковать и кое-где восстанавливать утраченные позиции. Вместе с тем ежедневно что-то взрывается на России, а теперь и в Чечне.

Подробнее эти и другие события на фронте проанализировал для 24 Канала полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

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Успехи ВСУ

Ситуация на Востоке остается тяжелой. Сейчас враг активно наступает в направлении Великой Новоселки.

Однако появилось подтверждение, что Вооруженным Силам Украины удалось освободить населенный пункт севернее Великой Новоселки – Новый Комар.

Сейчас ВСУ работают, чтобы вернуть свои позиции на этом направлении, объяснил Свитан. Хорошо отстроенная логистика, достаточное количество боеприпасов и противопехотные мины дали свои результаты.

Бои на Купянском направлении

В сети появилось видео с Купянского направления. На нем 114-я бригада ВСУ разносит колонну врага, которая пыталась зайти из Сеньковки на Купянск.

У россиян память короткая. Идут по прострелянным позициям. Боятся двигаться полями, потому что там неплохо проминировано. Эта колонна даже не доползла до Купянска, ее размотали наши средства поражения еще на выходе,

– отметил военный аналитик.

Неизвестный дрон возле резиденции Кадырова

Неспокойно на днях было и Рамзану Кадырову. В 4 километрах от его резиденции неизвестный дрон атаковал казарму полка кадыровского спецназа.

Вопрос – чей это беспилотник. Ведь на Северном Кавказе продолжается борьба, война кланов, к тому же работают группы сопротивления,

– рассказал полковник ВСУ в запасе.

Он убежден, что запускать беспилотник с территории Украины для такой цели нет смысла. Вероятно, это дело рук порабощенных народов Кавказа, чьи действия могут масштабироваться и дальше.