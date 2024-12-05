Детальніше ці та інші події на фронті проаналізував для 24 Каналу полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

Дивіться також ЗСУ здійснили вдалий контрштурм на Торецькому напрямку, – ОТУ "Луганськ"

Успіхи ЗСУ

Ситуація на Сході залишається важкою. Зараз ворог активно наступає в напрямку Великої Новосілки.

Однак з’явилося підтвердження, що Збройним Силам України вдалося звільнити населений пункт північніше Великої Новосілки – Новий Комар.

Зараз ЗСУ працюють, аби повернути свої позиції на цьому напрямку, пояснив Світан. Добре відбудована логістика, достатня кількість боєприпасів та протипіхотні міни дали свої результати.

Бої на Куп'янському напрямку

В мережі з’явилося відео з Куп’янського напрямку. На ньому 114 бригада ЗСУ розносить колону ворога, яка намагалася зайти з Сеньківки на Куп’янськ.

У росіян пам’ять коротка. Ідуть по простріляних позиціях. Бояться рухатися полями, бо там непогано проміновано. Ця колона навіть не доповзла до Куп'янська, її розмотали наші засоби ураження ще на виході,

– підкреслив військовий аналітик.

Невідомий дрон біля резиденції Кадирова

Неспокійно днями було і Рамзана Кадирова. За 4 кілометри від його резиденції невідомий дрон атакував казарму полку кадирівського спецназу.

Питання – чий це безпілотник. Адже на Північному Кавказі продовжується боротьба, війна кланів, до того ж працюють групи спротиву,

– розповів полковник ЗСУ в запасі.

Він переконаний, що запускати безпілотник з території України для такої цілі немає сенсу. Імовірно, це справа рук поневолених народів Кавказу, чиї дії можуть масштабуватися й далі.