Где находится село Песчаное, которое освободили ВСУ: показываем на карте

Украинские военные имеют успехи в Донецкой области. Стало известно, что Силы обороны освободили село Песчаное, что находится недалеко от Покровска. Площадь освобожденной территории составляет 980 квадратных метров.

Военные отмечают, что на Покровском направлении, вероятно, произошел определенный перелом ситуации. Об этом ранее говорил и Президент Украины Владимир Зеленский. Где именно расположено освобожденное село Песчаное – читайте в материале 24 Канала.

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Село Песчаное расположено в 5 километрах от Покровска

Село в Донецкой области было освобождено от российских оккупантов ранее. Аналитики Deep State писали об успехах ВСУ возле Песчаного еще 11 февраля. Только сейчас об этом заявили официально. Врага удалось подвинуть и в других населенных пунктах на Покровском направлении, но с Песчаного оккупанты вышли полностью.

Вокруг Песчаного еще остается большая территория, которая еще под оккупацией или является так называемой "серой зоной". Но на этом направлении, который определен самым горячим, ВСУ успешно ведут бои, а ситуация очень быстро меняется.

Похоже, что именно на Покровском направлении, осторожно можно сказать, определенный перелом все же состоялся,

– сказал спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

Возле Покровска россияне активно наступают, а потому имеют много потерь. Благодаря хорошей работе украинских БПЛА врагов удалось остановить возле некоторых населенных пунктов и даже отбросить подальше от них.

До оккупации в Песчаном проживали 314 человек. Это маленькое село в Покровском районе враг сначала оккупировал, но после того, как ВСУ освободили эту территорию, россияне стали активнее ее обстреливать.

Где расположено освобожденное село Песчаное: показываем на карте

Ситуация на Покровском направлении

За минувшие сутки российские войска продвинулись 4 населенных пункта на Покровском направлении. Украинские военные только на этом участке фронта отбили 71 вражескую атаку.

В общем суббота, 15 февраля, была самым тяжелым днем на передовой в новом году, враги давили сразу на нескольких направлениях. Состоялось 261 боестолкновение.