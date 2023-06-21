Шаг к обрушению обороны россиян на Юге, – офицер ВСУ об освобождении Пятихаток
ВСУ освободили 8 населенных пунктов на Юге Украины, среди которых – село Пятихатки Запорожской области. Это стратегически важный населенный пункт, который был опорным в первой линии российской обороны. Освобождение Пятихаток – важный шаг к обрушению обороны оккупантов на Юге.
Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец. По его словам, село Пятихатки выполняло важную функцию для россиян.
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Большое достижение ВСУ
Березовец отметил, что ВСУ добились большого результата. Россия возлагала большие надежды на Пятихатки, ведь это ключ к Васильевке – другому стратегическому пункту захватчиков. Там враг разместил огромные склады.
Он подчеркнул, что Пятихатки расположены на стратегическом направлении к Мелитополю – крупнейшей российской военной базе на временно оккупированной части Юга Украины.
Потерять Мелитополь для россиян означает обвалить всю систему их обороны. Освобождение Пятихаток – важный шаг к освобождению Мелитополя,
– объяснил офицер ВСУ.
Березовец об освобождении Пятихаток: смотрите видео
ВСУ освободили Пятихатки: главное
- На Таврическом направлении украинские военные выполнили более 10 тысяч огневых задач. В ходе наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях было освобождено 8 населенных пунктов.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр 19 июня подтвердила, что ВСУ освободили село Пятихатки в Запорожской области. Таким образом на Юге освободили уже 8 населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.
- Маляр объяснила, что освободить указанные населенные пункты удалось после двух недель успешных наступательных операций ВСУ.
- В общей сложности подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 километров. Освобожденная на Юге площадь составляет 113 квадратных километров.
- Заметим, что представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что украинское наступление продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях.