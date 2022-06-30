ВСУ освободили Потёмкино и Павловку, обезвредили склады ГСМ врага

Вооруженные силы Украины по всей линии столкновения ведут оборонительные действия. Несмотря на это, украинским военным удается проводить удачные контрнаступления и освобождать от оккупантов некоторые населенные пункты.

ВСУ добились успеха на Криворожском направлении

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, сообщает 24 канал.

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Он отметил, что украинские войска, несмотря на ведение обороны по всей линии столкновения, на определенных участках пытаются вести наступательные действия и наносят противнику поражение.

По словам Громова, в течение недели Силами обороны на Криворожском направлении был освобожден и взят под контроль населенный пункт Потемкино на севере Херсонской области.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 60 ОПБр провели успешное наступление в Херсонской области, во время которого отразили несколько контратак врага. Наши воины уничтожили российские БМП, танки и охотились на ББМ "Тигр".

Также на Кураховском направлении украинские военные освободили населенный пункт Павловка в Донецкой области вблизи Угледара.

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Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ добавил, что украинскими подразделениями ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления группировок войск агрессора.

Речь идет о российских складах с боеприпасами и с горюче-смазочными материалами. Громов сообщил о существенных потерях противника.

Добавим, что в ОТУ "Север" информировали, что на Донбассе с помощью "Валькирии" наши защитники метко попали в склад боеприпасов.

ВСУ прогнали оккупантов с острова Змеиный

Вооруженные Силы Украины в последние недели выжигали российских военных на временно оккупированном острове Змеиный. Украинские ракетные и артиллерийские подразделения нанесли удары по острову Змеиный, после чего российские войска покинули эти позиции.

В Кремле не осмелились признать поражение и заявили о якобы "жесте доброй воли".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что захватчики не выдержали массированной атаки со стороны ВСУ. Важную роль в освобождении острова сыграли самоходные гаубицы "Богдана".

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