Последняя ставка Путина провалилась: ВСУ постепенно освобождают территорию на Востоке

ВСУ продолжают освобождать населенные пункты на Востоке Украины. Наши защитники освободили село Ровнополь Донецкой области, что ломает планы российского диктатора Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, Россия акцентируется именно на выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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"Ломаются все планы Путина – захват Донецкой и Луганской областей, выход на административные границы с целью продемонстрировать хотя бы какую-либо успешность так называемой "спецоперации", – объяснил он.

Оккупанты сделали акцент на этих направлениях из-за предварительной работы по созданию псевдореспублик в 2014 году. Также именно там врагу легче всего было наладить сухопутные пути, поставки своих войск.

Ситуация на Востоке

Иван Тимочко отметил, что россияне не имеют успеха на направлениях:

Бахмутский – город не занят полностью оккупантами, ВСУ удачно оттесняют их по флангам, каждый день происходит постоянное отвоевание территорий в районе Бахмута;

Угледарский – был для врага тоже важен, но неудачный для захватчиков;

Авдеевский – недавно был на пике обострения, но тоже безуспешен для россиян.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ подчеркнул: это не значит, что победа уже близка. Продвижение украинских защитников – результат симбиоза разума, тактики, стратегии и человеческих убеждений.

Сейчас происходят контрнаступательные действия. С одной стороны, прощупывание враждебных позиций, мощностей. Не считая того, продолжается накопление человеческого и технического ресурса, попытка изучить в глубину российскую оборону. Есть продвижение по всем направлениям,

– сказал он.

ВСУ освободили Ровнополь: смотрите видео

ВСУ освобождают населенные пункты на Востоке