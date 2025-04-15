ВСУ освободили село Днепроэнергия: показываем населенный пункт на карте

Силы обороны Украины вернули под контроль село Днепроэнергия, что в Донецкой области. Также украинским военным удалось улучшить тактическое положение на двух критических направлениях.

Где расположен этот населенный пункт на карте и что известно о его освобождении – читайте в материале 24 Канала.

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Где расположено село Днепроэнергия

15 апреля генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что за два месяца его командования военным удалось уменьшить потери личного состава на 20% и вернуть под контроль населенный пункт Днепроэнергия.

Также, по словам Наева, украинские бойцы улучшили тактическое положение на двух критических направлениях.

Село Днепроэнергия расположено в Волновахском районе Донецкой области, на правом берегу реки Мокрые Ялы. Стоит отметить, что расстояние от Днепроэнергии до поселка Великая Новоселка составляет около 17 километров.

Где расположено село Днепроэнергия: смотрите на карте

В то же время, согласно данным аналитиков DeepState, Днепроэнергия наполовину находится в красной зоне, которая означает оккупацию российскими войсками.

К слову, для последнего массированного наступления оккупантов на направлениях Веселое – Скудное россияне привлекли 5 танков, 14 ББМ и 6 бронеавтомобилей. Большую часть вражеской техники и более 100 оккупантов успешно ликвидировали Силы обороны.