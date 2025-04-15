Де розташований цей населений пункт на карті та що відомо про його звільнення – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Де розташоване село Дніпроенергія

15 квітня генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що за два місяці його командування військовим вдалося зменшити втрати особового складу на 20% та повернути під контроль населений пункт Дніпроенергія.

Також, за словами Наєва, українські бійці покращили тактичне положення на двох критичних напрямках.

Село Дніпроенергія розташоване у Волноваському районі Донецької області, на правому березі річки Мокрі Яли. Варто зазначити, що відстань від Дніпроенергії до селища Велика Новосілка становить близько 17 кілометрів.

Де розташоване село Дніпроенергія: дивіться на карті

Водночас, згідно з даними аналітиків DeepState, Дніпроенергія наполовину перебуває у червоній зоні, яка означає окупацію російськими військами.

До слова, для останнього масованого наступу окупантів на напрямках Веселе – Скудне росіяни залучили 5 танків, 14 ББМ і 6 бронеавтомобілів. Більшу частину ворожої техніки та понад 100 окупантів успішно ліквідували Сили оборони.