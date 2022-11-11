Новокаиры в Херсонской области – под контролем ВСУ: показываем на карте
Источник:спецподразделение "Карлосон"
Украинские военные 10 ноября освободили из оккупации село Новокаиры в Херсонской области. Теперь в населенном пункте нет российских оккупантов.
Украинские воины метр за метром освобождают Юг Украины от российских захватчиков. Фото из Новокаиров опубликовали бойцы добровольческого отряда аэроразведки "Карлсон".
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Еще одна деревня в Херсонской области вернулась в Украину
На фото воины подняли флаг Украины в селе Новокаиры. Российскому триколору в населенном пункте больше не место.
Где расположено село Новокаиры: карта
Украинские военные в Новокаирах / Фото спецподразделения "Карлсон"
Кстати, за несколько часов до того воины подразделения освободили село Милово и сообщили, что направляются в Новокаиры.
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Деокупация Юга Украины: главное
- В Генштабе сообщили, что за сутки украинские военные освободили от российских захватчиков 12 населенных пунктов в Херсонской области. Среди них есть Пятихатки, Кучерское и другие.
- 10 ноября ВСУ выгнали оккупантов из города Снигиревка в Николаевской области, а местные жители аплодисментами встретили украинских воинов. Заметим, что Снигиревка имеет стратегическое значение для освобождения Херсонской области.
- Военный и нардеп Роман Костенко сообщил, что почти вся территория Николаевской области уже деоккупирована.
- В вечернем обращении к гражданам президент Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг развевается уже в 41 населенном пункте на Юге Украины.
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