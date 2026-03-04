Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов объяснил 24 Каналу, что февральские успехи стали результатом точечных и решительных действий наших военных.

Почему ВСУ смогли освободить территории в феврале?

В феврале переломными стали события на Гуляйпольском направлении, куда перебросили десантно-штурмовые подразделения, которые остановили вражеское наступление и перешли в контратаку.

Врага отбили и отжали назад, но называть это полноценным контрнаступлением не стоит – ресурсов для этого нет. Специфика нынешних боев – это инфильтрация и хаотичная серая зона, где наши позиции и российские перемежаются настолько, что никто не может сказать, что полностью контролирует территорию,

– отметил Сазонов.

На Запорожском и Днепропетровском направлениях ВСУ полностью зачистили 7 или 8 населенных пунктов – проверили каждый подвал и двор, превратив бывшую серую зону в подконтрольную территорию.

Российский план предусматривал продвижение в сторону Запорожья через Гуляйпольское направление, где в конце 2025 года ситуация для ВСУ ухудшалась – именно это заставило Генеральный штаб разработать контрмеры и начать наступление на юге.

Россия пыталась продвинуться на запад и привлечь Ореховское направление как дополнительный плацдарм для удара в сторону Запорожья. Именно через Орехов и господствующие высоты вокруг россияне пытаются выйти на дистанцию артиллерийского поражения города, промзоны и дамбы.

"На Покровско-Мирноградском направлении враг концентрирует силы для дальнейшего продвижения на Доброполье и выхода к Константиновке – ключевой украинской агломерации Донецкой области", – подчеркнул Сазонов.

