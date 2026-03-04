Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов объяснил 24 Каналу, что февральские успехи стали результатом точечных и решительных действий наших военных.
Почему ВСУ смогли освободить территории в феврале?
В феврале переломными стали события на Гуляйпольском направлении, куда перебросили десантно-штурмовые подразделения, которые остановили вражеское наступление и перешли в контратаку.
Врага отбили и отжали назад, но называть это полноценным контрнаступлением не стоит – ресурсов для этого нет. Специфика нынешних боев – это инфильтрация и хаотичная серая зона, где наши позиции и российские перемежаются настолько, что никто не может сказать, что полностью контролирует территорию,
– отметил Сазонов.
На Запорожском и Днепропетровском направлениях ВСУ полностью зачистили 7 или 8 населенных пунктов – проверили каждый подвал и двор, превратив бывшую серую зону в подконтрольную территорию.
Российский план предусматривал продвижение в сторону Запорожья через Гуляйпольское направление, где в конце 2025 года ситуация для ВСУ ухудшалась – именно это заставило Генеральный штаб разработать контрмеры и начать наступление на юге.
Россия пыталась продвинуться на запад и привлечь Ореховское направление как дополнительный плацдарм для удара в сторону Запорожья. Именно через Орехов и господствующие высоты вокруг россияне пытаются выйти на дистанцию артиллерийского поражения города, промзоны и дамбы.
"На Покровско-Мирноградском направлении враг концентрирует силы для дальнейшего продвижения на Доброполье и выхода к Константиновке – ключевой украинской агломерации Донецкой области", – подчеркнул Сазонов.
Важно! Продолжается сбор на ремонт и закупку автомобилей для военных на фронте. Техника в боевых условиях выходит из строя очень быстро, поэтому поддержка должна быть постоянной. Задонатить можно по ссылке на банку в описании – каждая ваша гривна спасает жизнь.
Что еще известно о ситуации на фронте?
- В Донецкой области враг применяет тактику максимального давления, привлекая все доступные ресурсы, в частности беспилотники и управляемые авиабомбы.
- Российские оккупанты продвигаются малыми пехотными группами, в основном составляя их из быстро мобилизованных контрактников без боевого опыта.
- 3 марта российские войска пытались прорвать государственную границу в Харьковской области. Силы обороны успешно отбили 17 атак противника за этот день.