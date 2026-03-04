Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов пояснив 24 Каналу, що лютневі успіхи стали результатом точкових і рішучих дій наших військових.
Чому ЗСУ змогли звільнити території у лютому?
У лютому переломними стали події на Гуляйпільському напрямку, куди перекинули десантно-штурмові підрозділи, які зупинили ворожий наступ і перейшли в контратаку.
Ворога відбили і відтиснули назад, але називати це повноцінним контрнаступом не варто – ресурсів для цього немає. Специфіка нинішніх боїв – це інфільтрація та хаотична сіра зона, де наші позиції та російські перемежовуються настільки, що ніхто не може сказати, що повністю контролює територію,
– зазначив Сазонов.
На Запорізькому та Дніпропетровському напрямках ЗСУ повністю зачистили 7 чи 8 населених пунктів – перевірили кожен підвал і двір, перетворивши колишню сіру зону на підконтрольну територію.
Російський план передбачав просування в бік Запоріжжя через Гуляйпільський напрямок, де наприкінці 2025 року ситуація для ЗСУ погіршувалася – саме це змусило Генеральний штаб розробити контрзаходи та розпочати наступ на півдні.
Росія намагалася просунутися на захід і залучити Оріхівський напрямок як додатковий плацдарм для удару в бік Запоріжжя. Саме через Оріхів і панівні висоти навколо росіяни намагаються вийти на дистанцію артилерійського ураження міста, промзони та дамби.
"На Покровсько-Мирноградському напрямку ворог концентрує сили для подальшого просування на Добропілля і виходу до Костянтинівки – ключової української агломерації Донецької області", – підкреслив Сазонов.
Важливо! Триває збір на ремонт і придбання автомобілів для військових на фронті. Техніка в бойових умовах виходить з ладу дуже швидко, тому підтримка має бути постійною. Задонатити можна за посиланням на банку в описі – кожна ваша гривня рятує життя.
Що ще відомо про ситуацію на фронті?
На Донеччині ворог застосовує тактику максимального тиску, залучаючи всі доступні ресурси, зокрема безпілотники та керовані авіабомби.
Російські окупанти просуваються малими піхотними групами, здебільшого складаючи їх зі швидко мобілізованих контрактників без бойового досвіду.
3 березня російські війська намагалися прорвати державний кордон на Харківщині. Сили оборони успішно відбили 17 атак противника за цей день.