Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов пояснив 24 Каналу, що лютневі успіхи стали результатом точкових і рішучих дій наших військових.

Чому ЗСУ змогли звільнити території у лютому?

У лютому переломними стали події на Гуляйпільському напрямку, куди перекинули десантно-штурмові підрозділи, які зупинили ворожий наступ і перейшли в контратаку.

Ворога відбили і відтиснули назад, але називати це повноцінним контрнаступом не варто – ресурсів для цього немає. Специфіка нинішніх боїв – це інфільтрація та хаотична сіра зона, де наші позиції та російські перемежовуються настільки, що ніхто не може сказати, що повністю контролює територію,

– зазначив Сазонов.

На Запорізькому та Дніпропетровському напрямках ЗСУ повністю зачистили 7 чи 8 населених пунктів – перевірили кожен підвал і двір, перетворивши колишню сіру зону на підконтрольну територію.

Російський план передбачав просування в бік Запоріжжя через Гуляйпільський напрямок, де наприкінці 2025 року ситуація для ЗСУ погіршувалася – саме це змусило Генеральний штаб розробити контрзаходи та розпочати наступ на півдні.

Росія намагалася просунутися на захід і залучити Оріхівський напрямок як додатковий плацдарм для удару в бік Запоріжжя. Саме через Оріхів і панівні висоти навколо росіяни намагаються вийти на дистанцію артилерійського ураження міста, промзони та дамби.

"На Покровсько-Мирноградському напрямку ворог концентрує сили для подальшого просування на Добропілля і виходу до Костянтинівки – ключової української агломерації Донецької області", – підкреслив Сазонов.

